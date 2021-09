El exgoleador brasileño Adriano será el eje de un nuevo documental a cargo de la prestigiosa cineasta Susanna Lira, que se emitirá por la plataforma de streaming Paramount +.

"Adriano, Emperador" será el nombre del documental centrado en la figura de Adriano Leite Ribeiro, goleador de la primera década del siglo XXI y figura de la selección brasileña, Inter de Milán (Italia) y Flamengo.

Adriano nació el 17 de febrero de 1982 en Río de Janeiro: se crió en las favelas de Vila Cruzeiro, en Complexo Alamao, y fue considerado el heredero natural de Ronaldo.

Flamengo lo hizo debutar en Primera y sólo jugó un año antes de partir a Italia: allí fichó con Inter y se fue a préstamo a Fiorentina y Parma, donde fue figura antes de regresar al equipo milanés.

Con Inter ganó tres ligas, dos copas y tres supercopas de Italia, mientras que con su selección ganó el Mundial Sub-17 de 1999, la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005.

Pero en 2004, poco después de ganar la Copa América y cuando entrenaba con Inter, recibió un llamado en el que se le informaba que su padre Almir Leite Ribeiro había muerto de un infarto.

"Recibió una llamada de Brasil y le dijeron que su padre había muerto, es algo que te puede cambiar para siempre. Lo vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible. Desde esa llamada no volvió a ser mismo. No lo pudimos sacar de la depresión", contó el exdefensor argentino Javier Zanetti, su compañero en Inter.

"A él le encantaba el juego, así que a mí me encantó. Así de sencillo. Fue mi destino. Cuando jugaba al fútbol, jugaba para mi familia. Cuando marcaba, marcaba para mi familia. Entonces, cuando murió mi padre, el fútbol nunca volvió a ser el mismo", contó el propio Adriano.

El temible goleador relató: "Sólo me sentía feliz bebiendo todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza... mucha cerveza. Llegaba borracho a los entrenamientos, me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares".

La carrera de Adriano comenzó a caer lentamente, volvió a Brasil a jugar en el Flamengo, luego en la Roma italiana, otra vez Flamengo, Corinthians, Athlético Paranaense y Miami United de la MLS, hasta que a los 35 años decidió ponerle fin a su carrera. (Télam)