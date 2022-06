El ex delantero neerlandés Marco Van Basten reveló hoy cuáles son para él los tres mejores jugadores de la historia y sostuvo que el astro argentino Lionel Messi está fuera del podio, aunque afirmó que es mejor futbolista que el portugués Cristiano Ronaldo

"Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff son los tres mejores de la historia. Messi también es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo y Messi no es el que se pone al frente para ir a la guerra", manifestó Van Basten en una entrevista con France Football. En esa línea, argumentó su opinión: "De niño quería ser como Cruyff. Él era mi amigo y lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles". No obstante, afirmó que el rosarino está por encima de Cristiano Ronaldo, a quien también destacó junto a Michel Platini y Zinedine Zidane. "Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol, o lo dicen de mala fe", sostuvo el neerlandés

