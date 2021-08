El presidente del Barcelona Joan Laporta aseguró hoy que "es triste" no contar con el futbolista Lionel Messi, pero señaló que, en su opinión, "era necesario" que no continuara en el club y afirmó que la entidad catalana tomó "la decisión correcta" alegando que "la institución está por encima de todos"

"Estamos convencidos de que se han tomado las decisiones que se debían tomar. Lo de Messi es triste, pero era necesario porque la institución está por encima de todos y hubiéramos puesto todo muy en riesgo. La situación es dramática, tiene solución, pero es dramática. Si esto hubiera ocurrido más tarde, hubiéramos tenido uno o dos años más de Messi, pero la situación la tenemos ahora", aseveró. En una conferencia de prensa que brindó este lunes, Laporta añadió: "En su presentación con el PSG tuve sensaciones contradictorias, como todos los barcelonistas. Lo hubiera preferido ver en el Barça aunque estoy convencido que hemos tomado la decisión correcta". "Yo lo he visto feliz. Le deseo lo mejor, me gusta verlo feliz. Se lo merece él y su familia. Quizá seremos rivales. No es agradable que se vaya a un rival directo como el PSG", manifestó el mandatario del Barcelona. Además dijo: "Nuestra voluntad era que se quedara. Cuando vimos la situación de la entidad, pensamos que era mejor priorizar los intereses del club. Llegamos a dicha conclusión porque los resultados económicos son dramáticos y porque para hacer dicha operación teníamos que hipotecar el club. Si la Liga hubiera sido más flexible nos lo habríamos planteado, porque había buena voluntad de las dos partes". Al ser consultado acerca de si hubiera podido realizar un acuerdo de dos años, Laporta señaló: "Pienso que ha sido una relación que ha durado mucho y ha sido una de las historias de amor más bonitas que ha vivido este club. Al final se ha ido deteriorando. Es ley de vida. Hemos avanzado el post-Messi dos años. Porque lo que estaba acordado era dos años". En relación a los últimos años de Messi en el club catalán expresó: "No se consiguieron los objetivos deportivos que se esperaban. Nos hubiera gustado que acabara su carrera en el Barça. Pero no ha podido ser". Además opinó acerca del frío saludo de Messi: "¿Frialdad? Eran unas negociaciones que los dos esperábamos que fructificasen y no se dio, y hay un disgusto mutuo

Personalmente le sigo teniendo la misma estima que le tenía. Ha sido una lástima que no acabara como queríamos"

