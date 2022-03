El defensor de Estudiantes Ezequiel Muñoz dijo que el equipo "mereció el empate" en el partido que cayó ante Boca por 1 a 0 por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"En el primer tiempo no estuvimos bien, Mariano (Andújar) sí lo estuvo y nos salvó, aunque no pudimos convertir el penal que Agustín Rossi le atajó a Leandro Díaz que tal vez pudo cambiar la historia. En el segundo mejoramos pero no la pudimos meter", agregó el marcador central en conferencia de prensa

Asimismo, Muñoz destacó que ahora la mira está en el partido del miércoles próximo con Everton, de Chile, para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

"Tuvimos una semana difícil con varios engripados y eso complicó, a pesar de que no lo ponemos como excusa. Boca no tiene un gran funcionamiento pero sí jugadores de mucha calidad que te pueden lastimar. Pero este grupo piensa partido a partido y ahora lo que tenemos en la cabeza es el miércoles con Everton donde buscaremos llegar a la fase de grupos", analizó.

Y remarcó: "Recién después pondremos la cabeza en el clásico con Gimnasia del fin de semana".

En el partido de ayer, el goleador Mauro Boselli salió en el primer tiempo con un esguince de tobillo izquierdo con la zona muy inflamada y está en duda para el miércoles y hoy le harán estudios.

El uruguayo Manuel Castro también está en duda porque se retiró con una herida cortante en la rodilla derecha. (Télam)