El astro brasileño Neymar consideró que fue "una buena elección" la que hizo el campeón mundial Lionel Messi por el Inter Miami y dio por seguro que, en esa ciudad estadounidense, el argentino "vivirá una vida diferente y su familia se sentirá muy bien".

Así lo expresó en declaraciones realizadas anoche al 'streamer' Casimiro en el programa que transmite por YouTube.

"Va a un lugar donde será bien recibido. Vivirá una vida diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección", sostuvo Neymar.

En ese sentido, agregó: "Esta última etapa fue decepcionante en PSG. Yo sabía que Lio se iba de París, se lo pregunté. En las últimas semanas yo tenía dudas, y él me lo dijo. Messi lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG".

En la entrevista, Neymar habló también sobre la decepción de no haber logrado aún el gran objetivo de ganar la Liga de Campeones: "Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Kyllian Mbappé y yo somos los mejores del mundo, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo pero el fútbol a veces no es justo y no es como la receta de una tarta".

Sobre los problemas con la hinchada parisina y su continuidad en el PSG, Neymar destacó que tiene contrato y que espera seguir en el equipo: "Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre los hinchas y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor pero con Neymar". (Télam)