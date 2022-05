El arquero del Real Madrid de España, el belga Thibaut Courtois, afirmó hoy que el equipo español es "capaz de todo", luego de la remontada que protagonizó hoy ante Manchester City de Inglaterra para el pase a la final de la Liga de Campeones de Europa.

"Una palabra: Real Madrid. Este club es capaz de todo. Seguimos creyendo hasta el final. Con el 1-1 sabíamos que quedaban seis minutos y que todo era posible. Con el segundo gol estuvieron muertos y sabíamos que en la prórroga estábamos mejor", dijo Courtois para el medio Movistar+.

El Madrid se impuso 3-1 al City, en tiempo suplementario, gracias a los goles del brasileño Rodrygo, quien marcó dos en el cierre de los 90 minutos, y un penal de Karim Benzemá en la prórroga.

"Parecía que no ocurriría porque no estuvimos bien de cara a gol. A veces sientes que no sale, pero ese gol y ese momento, con la afición... Ellos sabían ya con el 1-1 que todo podía pasar", señaló el arquero belga.

Courtois elogió la campaña de su equipo porque eliminó a "equipos muy grandes" como París Saint Germain de Francia, Chelsea de Inglaterra y el City.

"Ellos gastaron mucho dinero para intentar ganar una Champions. Primero PSG, luego Chelsea y hoy. Tuvimos unos minutos finales increíbles", agregó. (Télam)