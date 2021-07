El entrenador de la Reserva de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, aseguró hoy que el balance de la actuación de los juveniles del club en los dos partidos de la Liga Profesional fue "positivo", más allá de que las condiciones en las que debieron jugar fueron "extraordinarias". "La verdad es que fue una situación extraordinaria para nosotros. Nos tocó afrontar estos dos partidos de una manera que no esperaba nadie. Se dio que los chicos tuvieron que salir a afrontar estos dos partidos y las sensaciones creo que son muy buenas", expresó. En declaraciones televisivas, Battaglia resaltó el hecho de que los juveniles del club "tuvieron la chance de mostrarse", y agregó que ante Banfield "hicieron muy bien las cosas", pero contra San Lorenzo "el cansancio jugaba, ante un equipo que tiene muy buenos jugadores". "Tienen que tener su crecimiento y hoy se encontraron con esta situación, que no es fácil por más de que se conozcan y jueguen todos juntos. Hoy tuvimos dos de Primera División que vinieron a aportar sus cosas y estar adentro de la cancha, pero el balance es positivo para los chicos", afirmó. Sobre el aporte que hicieron los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona, quienes hacía varios días que no entrenaban, Battaglia indicó que "ellos tuvieron un tiempo donde no tuvieron actividad, donde la tiene que agarrar". "Son dos jugadores de mucha experiencia y podían aportar hoy adentro de la cancha algo con los chicos", expresó sobre la presencia de los dos jugadores de la Selección cafetera. AT/GAM NA