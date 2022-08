Palmeiras, bicampeón vigente, rescató esta noche una agónica igualdad 2-2 con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, resultado que le permitió mantenerse invicto en la presente edición de la Copa Libertadores, al jugarse la ida de uno de los cruces de cuartos de final.

El atractivo duelo entre conjuntos brasileños mantuvo incertidumbre en el tanteador hasta el tiempo de descuento, cuando los paulistas establecieron el empate, a través de Danilo (St. 47m.).

Previamente, el elenco local había extraído ventaja por intermedio del goleador Hulk (12 goles en las últimas dos ediciones del certamen continental), quien anotó mediante un tiro penal, a los 45m. del período inicial, tras una infracción en el área que Marcos Rocha le cometió a Jair.

Apenas comenzada la segunda parte, el "Galo" aumentó las cifras, con un desafortunado rechazo de Murilo que batió la resistencia de Weverton (St. 2m.).

El propio Murilo (St. 14m.) achicó las cifras para el ‘Verdao’, que se mantiene invicto en el certamen, con ocho triunfos y una igualdad.

Y cuando el reloj se consumía, un tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho, fue bajado por Dudú y el mediocampista Danilo –de arremetida- conquistó el empate definitivo.

En Atlético Mineiro se desempeñó como titular el volante Matías Zaracho (ex Racing), mientras que Ignacio Fernández (ex River Plate) ingresó en la segunda etapa.

En el conjunto visitante hizo su estreno copero el atacante correntino José Manuel López, transferido en este mercado de pases por Lanús.

El árbitro argentino Facundo Tello anuló correctamente, a instancias del VAR, una maniobra favorable al equipo del DT portugués Abel Ferreira que finalizó en gol del uruguayo Piquerez, por posición adelantada de Gustavo Scarpa, en la primera parte.

El encuentro desquite se llevará a cabo el miércoles 10 en la ciudad de San Pablo.

-Síntesis-

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso y Rúbens; Jair y Otavio; Ademir, Matías Zaracho y Keno; Hulk. DT: Cuca.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo y Joaquín Piquerez; Danilo y Zé Rafael; Dudú, Raphael Veiga y Gustavo Scarpa; José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Gol en el primer tiempo: 45m. Hulk (AM) de penal.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Murilo en contra (AM); 14m. Murilo (P); 47m. Danilo (P)

Cambios en el segundo tiempo: 22m. Gabriel Menino por R. Veiga (P); 29m. Igor Rabello por J. Alonso (AM); 34m. Ignacio Fernández por Zaracho (AM); 35m. Rafael Navarro por José López y Mayke por Marcos Rocha (P); Eduardo Vargas por Keno (AM); 43m. Alan Kardec por Hulk y Pedrinho por Ademir (AM)

Amonestados: Jair y Mariano (AM)

Estadio: Governador Magalhaes Pinto (Belo Horizonte)

Arbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

(Télam)