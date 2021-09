Palmeiras, actual campeón, volvió a convertirse hoy en finalista de la Copa Libertadores al eliminar como visitante a Atlético Mineiro tras empatar 1 a 1 y sacar rédito del gol como visitante después del 0 a 0 de la ida en San Pablo.

Seguramente Atlético Mineiro en general y el portentoso delantero Hulck en particular, lamentarán su penal malogrado en el partido de ida, cuando como hoy los albinegros fueron superiores a su rival, que hace de la especulación un culto pero, por lo visto, en el campo internacional le da muy buenos resultados.

En los dirigidos por "Cuca" fueron titulares los argentinos Ignacio Fernández, de muy buena tarea, y Matías Zaracho.

Lo paradójico fue que Atlético Mineiro sumó con este empate 20 partidos consecutivos sin derrotas entre el Brasileirao y la Libertadores, y le convirtieron un gol esta noche (Dudú a los 23 minutos del complemento) después de 776 minutos.

Los "mineiros" empezaron ganado a los 7 minutos del segundo tiempo por intermedio de un cabezazo del delantero chileno Eduardo Vargas, reemplazante del lesionado Diego Costa, pero una falla garrafal de su zaguero Nathan Silva fue determinante para que el gol de Dudú lo dejara sin final y solamente con el Brasileirao, del que es gallardo puntero, en la mira.

Palmeiras tendrá frente a sí en la final posiblemente a otro rival brasileño como Flamengo, si los cariocas, que ganaron 2 a 0 en la ida jugada en el Maracaná la semana pasada, revalidan ese triunfo mañana, cuando desde las 21.30 (de Argentina) visiten a Barcelona, de Ecuador, en Guayaquil.

- Síntesis -

Atlètico Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso y Guilherme Arana; Matías Zaracho, Jair, Allan e Ignacio Fernández; Hulk y Eduardo Vargas. DT: Alexi Stival "Cuca".

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Renán y Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Felipe Melo, Danilo y Dudú; Rony. DT: Abel Ferreira.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Vargas (AM) y 23m. Dudú (P).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Gabriel Verón por Rony (P); 30m. Menino por Rocha (P); 35m. Ze Rafael por Dudú (P), Wesley Ribeiro por Veiga (P), Jeffersson Savarino por Jair (AM) y Sasha por Zaracho (AM); 44m. Tchê por Allan (AM) y Rever por Ignacio Fernández (AM).

Amonestados: Nathan Silva (AM). Rocha, Luan y Melo (P).

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). (Télam)