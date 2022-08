Palmeiras, que jugó en inferioridad numérica durante un largo tramo del partido, avanzó esta noche a semifinales de la Copa Libertadores, al derrotar en la tanda de los penales (6-5) a Atlético Mineiro, en la pareja serie entre equipos brasileños que finalizó hoy en San Pablo.

Luego de un empate sin goles en el encuentro desquite y a partir del resultado 2-2 global en la eliminatoria, el pasaporte a las semis debió dirimirse a través de los penales.

Y en esa definición súbita, el bicampeón vigente se mostró infalible y apeló a la sobriedad de su arquero Weverton, quien detuvo un disparo ejecutado por Rúbens.

Para llegar a meterse entre los 4 mejores del continente, el equipo del DT portugués Abel Ferreira debió traspirar más de la cuenta.

Es que el árbitro colombiano Wilmar Roldán debió recurrir en numerosas ocasiones al VAR y expulsó a los jugadores locales Danilo (Pt. 29m.), por una infracción desleal al argentino Matías Zaracho (ex Racing), y Gustavo Scarpa (St. 37m.), por una falta a destiempo sobre Jair.

El conjunto de Belo Horizonte terminó el pleito, jugado bajo una pertinaz llovizna, con diez hombres, a raíz de la expulsión del delantero chileno Eduardo Vargas (St.50m.), por doble amonestación.

El encuentro resultó atractivo y parejo. Si bien no hubo muchas situaciones concretas de gol, los dos equipos dejaron en evidencia su intención de buscar el arco de enfrente desde el arranque.

En ese contexto, Palmeiras metió ‘el freno’ cuando se quedó con uno menos por la roja a Danilo, pero nunca resignó el protagonismo y buscó progresar, a través del aprovechamiento de la pelota parada.

El elenco visitante asumió una postura más agresiva en el segundo tiempo, aunque careció de profundidad para llegar bien asociado por las bandas. Más allá de que el actual bicampeón continental (que continúa invicto en el certamen en 10 partidos) apostó a replegarse para no dejar huecos.

Así, las mejores oportunidades del Mineiro residieron en tiros desde fuera del área que resultaron bien controlados por Weverton (uno de Allan y otro de Zaracho).

En tiempo de descuento, el equipo ‘blanquinegro’ dispuso de dos chances muy claras para desnivelar, con un remate de Hulk que salió desviado y con otro ligero cabezazo de ‘Nacho’ Fernández (ex River Plate), que fue devuelto por el poste derecho.

Palmeiras jugará la semifinal ante el ganador de la llave que mañana resolverán Estudiantes de La Plata y Atlético Paranaense.

-Síntesis-

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo y Joaquín Piquerez; Danilo y Ze Rafael; Gustavo Scarpa, Raphael Veiga y Dudú; Rony. DT: Abel Ferreira.

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso y Guilherme Arana; Jair y Allan; Ademir, Matías Zaracho y Keno; Hulk. DT: Cuca.

Definición por penales: Palmeiras 6 (convirtieron Raphael Veiga, G. Gómez, Ze Rafael, Piquerez, Rony y Murilo)-Atlético Mineiro 5 (anotaron Hulk, I. Fernández, Jair, Eduardo Sasha y Alonso; Weverton atajó el tiro de Rubens)

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Ignacio Fernández por Ademir (AM); 28m. Rubens por Guilherme Arana y Eduardo Sasha por Zaracho (AM); 34m. Eduardo Vargas por Keno (AM); 43m. Mayke por Marcos Rocha y Luan por Dudú (P)

Incidencia en el primer tiempo: 29m. expulsado Danilo (P). En el segundo; 37m. expulsado Gustavo Scarpa (P); 50m. expulsado Vargas (AM)

Amonestados: G. Gómez, Dudú (P) Zaracho, Guilherme Arana, Nathan Silva, Vargas, Hulk (AM)

Estadio: Allianz Parque (San Pablo)

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

(Télam)