El entrenador Martín Palermo se mostró satisfecho con el cierre de Platense en la Liga Profesional y afirmó que en la visita de hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata su equipo "fue merecedor del empate, porque una derrota era un castigo injusto”.

"No me gustó el primer tiempo porque tuvimos desajustes que corregimos en el complemento. Los cambios entraron bien, el equipo se adaptó rápido a la modificación de sistema y tuvimos la virtud de buscar y no entregarnos”, explicó Palermo en la conferencia de prensa pospartido en La Plata.

"El balance de este campeonato fue muy positivo. No es fácil competir en el fútbol argentino y lo hicimos de buena manera. Tuvimos baches pero siempre salimos. Entiendo que después del triunfo ante Racing el equipo se fortaleció y terminó mejor. Era injusto cerrar con una derrota”, insistió.

Sobre lo que viene el entrenador de Platense dijo que “seguramente se sume el delantero Mateo Pellegrino (hijo del técnico Mauricio). Es un jugador que siempre lo quisimos (estaba en Estudiantes de La Plata). Buscamos de mitad de cancha para adelante, porque tenemos una buena base”. (Télam)