El ex lateral de la Selección argentina Pablo Zabaleta afirmó que el elenco nacional "es una de las candidatas", pero sostuvo que "hay que ir con la suficiente humildad" para saber lo complicado que es un Mundial. El ex Manchester City y West Ham United, que disputó la final del mundo contra Alemania en Brasil 2014, se mostró con expectativa para con la albiceleste y señaló: "Es una de las selecciones candidatas. Sobre todo, porque llega bien, en una buena dinámica. La mayoría de los jugadores están en un buen presente, vienen de jugar de una forma regular en sus clubes. Hay cierta cohesión entre equipo y cuerpo técnico" "Puede ser una de las selecciones a ganar el Mundial, pero hay que ir con la suficiente humildad como para saber que un Mundial es muy complicado. Hay selecciones muy competitivas. Tratar de que Argentina pueda dar lo mejor para que sea finalista", agregó el surgido en San Lorenzo de Almagro. Siguiendo en línea con las selecciones a las que mejor ve para este Mundial, el oriundo de Arrecifes también candidateó a Francia, Bélgica, España, Alemania aunque se mostró firme en sus ilusiones "espero y deseo que Argentina, al menos, pueda ser nuevamente finalista" Por último, siendo un jugador con una gran trayectoria en el fútbol inglés, opinó sobre el presente de la selección británica afirmando que "no están bien" y que "vienen de perder partidos importantes". "Han bajado de categoría en la Nations League. Hay ciertas dudas. Tiene buenos jugadores, pero no me convence el bloque a nivel colectivo. Pero, por calidad, tiene jugadores para poder hacer un gran Mundial y estar, por lo menos, entre los cuatro primeros", cerró el también ex jugador del Espanyol de Barcelona.