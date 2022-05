El tercera línea argentino Pablo Matera, quien se desempeña en Crusaders de Nueva Zelanda, podrá jugar el próximo viernes ante Reds de Australia, por los cuartos de final del torneo Super Rugby Paficic, pese a recibir tarjeta amarilla el sábado pasado ante el mismo adversario por un realizar un tackle peligroso.

La SANZAR ente que organiza el certamen analizó la jugada y pese a que el tackle fue peligroso, incluso provocó una dura caída del jugador de Reds Jordan Petaia, quedó establecido que el árbitro neozelandés Ben O'Keefe tomó una buena decisión al no expulsarlo, señaló Rugby Xplorer.

Por lo tanto, Matera podrá jugar en el cotejo de cuartos de final el viernes próximo contra los mismos Reds, en el OrangeTheory Stadium de la ciudad de Christchurch, a las 4.05 de Argentina.

La acción fue similar a la de Sam Gilbert, de Hihlanders, contra Michael Hooper, de Waratahs, que le valió una suspensión de cinco semanas al infractor, pero Scott Robertson, entrenador de Crusaders, defendió al argentino.

MIRÁ TAMBIÉN Djokovic y Nadal acaparan toda la atención en Roland Garros con su cruce de cuartos de final

"Matera trató de detenerse y no siguió adelante, lo que probablemente fue salvador para él", dijo Robertson marcando las diferencias entre la acción del argentino y Gilbert, en donde una no recibió sanción y el otro no jugó por más de un mes. (Télam)