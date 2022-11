Durante el partido frente a México la Selección argentina vivió diversas emociones como tristeza, enojo, desconcierto, alegría y lágrimas, y uno de los protagonistas de esta última fue Pablo Aimar, quién no aguantó luego del gol del capitán Lionel Messi. En vivo se pudo observar cómo uno de los colaboradores del entrenador Lionel Scaloni y ex jugador de la Selección no pudo contener las lágrimas después de gritar con locura el gol del delantero que destrabó el partido y que permitió tener vida en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En las imágenes televisivas se vio cómo el cordobés se agarraba la cabeza y luego trataba de respirar profundo en busca de conseguir calma. Mientras eso sucedía, Scaloni ya preparaba cambios en el equipo con la idea de conseguir otro gol que generase tranquilidad para lo que restaba del duelo. A pesar de que muchos lo relacionaron con el momento que vivía el equipo, después de perder en el debut del Mundial Qatar 2022 y de no poder marcar frente a México, sus lágrimas tenían otro sentido. Según se supo, a fines de octubre Aimar perdió a su mamá, Mary Giordano, a los 70 años. El deceso ocurrió en su ciudad natal, Río Cuarto, y su pérdida ocasionó un dolor grande para el colaborador de Scaloni. Aunque fue una noticia más que emotiva para el ex jugador y actual entrenador de la Sub-17, su cabeza tuvo que dar un giro 180° para ponerse a punto en el nuevo desafío que se aproximaba, el Mundial de Qatar 2022. Durante los 90 minutos, Scaloni también se mostró emocionado: con el gol de Enzo Fernández, el técnico se sentó en el banco de suplentes para llorar, pero también para mostrar, por primera vez en el partido, una sonrisa de satisfacción

