La skater neerlandesa Candy Jacobs, la tiradora británica Amber Hill y el jugador de beach volley estadounidense Taylor Crabb se sumaron hoy a la lista de atletas con coronavirus, a solo dos días del inicio formal de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Mi aventura olímpica se termina aquí. Me siento bien e hice todo para evitar este escenario, tomé todas las precauciones (...). Precisaré algo de tiempo para digerir la desilusión. En camino a París 2024", publicó Jacobs en redes sociales.

Jacobs, quien aseguró sentirse "arrollada" por su baja en Tokio

2020, se sumó a la lista de 79 personas vinculadas a los Juegos en haber resultado positivo en coronavirus al cabo de los más de 20 mil controles realizados por el Comité Organizador.

De esos 79 casos, solo ocho corresponden a atletas, cinco de los cuales viven en la Villa Olímpica de la cita postergada para este año justamente por la pandemia, informó la agencia ANSA.

Este miércoles también se anunció el positivo de Hill, número uno del ranking mundial de skeet (una de las especialidades olímpicas del tiro al plato), pero en su caso antes de viajar.

"No hay palabras para describir lo que estoy viviendo. Después de 5 años de preparación y sacrificios, estoy devastada por el hecho de dar positivo de Covid y no poder ser parte del Equipo GB para Tokio. Me recuperaré de esto, pero ahora preciso tiempo para reflexionar", contó Hill desde las redes sociales.

Por último, la cadena NBA reportó que Crabb, de 45 años y compañero de Jake Gibb en una de las dos parejas estadounidenses de beach volley, resultó positivo en el control al que fue sometido al arribar a Japón el fin de semana pasado. (Télam)