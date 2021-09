La delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 sumó hoy dos nuevas medallas, con la plateada de Matías De Andrade en natación y el bronce de Juan Saromano en el taekwondo, que elevó a siete las preseas ya colectadas. El bonaerense De Andrade fue segundo en los 100 metros espalda S6 de natación, con un tiempo de 1:15.40, y ratificó el crecimiento que mostró desde Río 2016 hasta éste momento, ya que había ganado la medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 en esta misma prueba y ahora se sube al podio paralímpico por primera vez en su carrera

El vencedor de la competencia fue el chino Jia Hongguang con 1:12.72. Según recopiló el sitio especializado Paradeportes.com, De Andrade nació en Avellaneda, vivió en Córdoba y en Miramar, pero en Mar del Plata encontró su lugar en el mundo, donde conoció de hecho el deporte adaptado. "Empecé a entrenar a partir de los 11, cuando una entrenadora me dijo que tenía que competir. A los 15 años comencé a dedicarme de manera más profesional y a los 17 lo elegí definitivamente como mi estilo de vida. Edith Arraspide, actual técnica nacional, me asesoró sobre el tema y me dio la posibilidad de competir al nivel actual que estoy", recordó. Si bien compitió en Londres 2012 y Río 2016 (fue diploma en ésta competencia), las expectativas estaban depositadas en Tokio 2020 por el cambio que tuvo en su última clasificación funcional. "Cambió el manual de la clasificación funcional y pasé de ser S7 a S6. Me modificó muchísimo y fue un cambio más que positivo. Encontré una mayor equidad, antes competía con rivales que me sacaban mucha ventaja física", había explicado De Andrade, que en su primer Mundial en la categoría S6 quedó como 3° del mundo. También en natación, el neuquino Iñaki Basiloff culminó su participación con una nueva final, donde con una marca de 30.47 finalizó séptimo en los 50 metros mariposa S7, lo que representó su cuarto diploma paralímpico en su primera experiencia. El neuquino estuvo cerca del podio en dos oportunidades: fue cuarto en los 400 metros libres y los 200 metros combinados, en ambos casos a cuatro centésimas del tercer puesto. Además, fue séptimo en los 100 metros espalda y en estos 50 metros mariposa (también compitió en 50 metros libres pero no llegó a la final). Con una dorada y cinco plateadas, Basiloff, de apenas 20 años, fue el argentino que más medallas había ganado en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.. En el último segundo.. La historia de Samorano, a sus 39 años, entregó la página más importante para el taekwondo adaptado: por primera vez un argentino se colgó una medalla en los Paralímpicos en esta disciplina que debutó en Tokio 2020. Fue un emocionante 13-12 ante el campeón mundial, el kazajo Nurlan Dombayev, en la categoría K44 hasta 75 kilos en el Makuhari Messe, el mismo escenario donde se habían enfrentado en los cuartos de final, cuando el europeo le había ganado con lo justo (27-25). Una patada en el último segundo le permitió a Samorano ganar la pelea para subirse al último escalón del podio. "Estoy muy emocionado, contento. Esta medalla es el reflejo del trabajo con todo mi equipo a quienes les estoy muy agradecido. Me sentí muy acompañados por todos. Quería hacer historia y creo que con esta medalla la conseguí. Quería dejar una huella y lo logré. Vine por la dorada o la plateada, no sé di por muy poco, pero esta de bronce vale mucho. Esta medalla es para todos los argentinos, para mi familia y mis hijos

Trabajé mucho por esta medalla", afirmó al canal DeporTV. De esta manera, la delegación argentina tiene siete medallas, porque estas dos se sumaron a las obtenidas por Brian Impellizzeri (plata en salto en largo T37), Hernán Urra (plata en lanzamiento de bala F35), Pipo Carlomagno (plata en 100 metros pecho S7), Yanina Martínez (bronce en 200 metros T36) y Antonella Ruíz Díaz (bronce en lanzamiento de bala F41)

Además, ya tiene asegurada una plateada con Los Murciélagos, que juegan la final del fútbol para ciegos frente a Brasil este sábado a las 5:30. DP/OM NA