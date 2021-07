Racing sumó esta noche una nueva decepción internacional, al caer por 3 a 1 como local en Avellaneda ante San Pablo de Brasil, que lo eliminó de los octavos de final de la Copa Libertadores, su máximo objetivo del semestre. El 1-1 registrado en la ida le daba una pequeña ventaja a la "Academia", que en el estadio "Presidente Perón" hizo un primer tiempo inteligente jugando lejos del arco defendido por Gabriel Arias. Sin embargo, a los 44 minutos, el ex Independiente Emiliano Rigoni capturó un rebote en el palo tras un remate de Marquinhos Alencar y definió al arco vacío, mientras todoRacing se quedó protestando una presunta falta sobre "Lolo" Miranda, no sancionada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, ni por el VAR. En el complemento, primero el veloz Marquinhos fue el que aprovechó un error de Leonardo Sigali y luego otra vez Rigoni empujó el balón para estirar la ventaja cuando todavía quedaban más de 30 minutos de juego. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi reaccionaron por un remate de media distancia de Javier Correa, pero no les alcanzó para seguir en el torneo que más ilusión siempre genera en los hinchas académicos. Lo cierto es que este resultado benefició a los dirigidos por el argentino Hernán Crespo, que esperan rival del ganador de la Universidad Católica de Chile y Palmeiras (0-1). Racing cerró una noche para el olvido, principalmente por los errores defensivos que condenaron su continuidad en la Libertadores. Porque hasta el primer gol de Rigoni, ambos habían tenido algunas aproximaciones pero no mucho más, lo que beneficiaba a Racing. Ese pelotazo largo que aprovechó Marquinhos para definir al palo -cuyo rebote facturó Rigoni-, fue el primer aviso de lo que San Pablo repitió en el complemento. La falta de reacción de la "Academia" fue notoria, porque en apenas ocho minutos después recibió el tercer tanto, que liquidó la serie, obra de Rigoni. El ingresó de Correa le dio más presencia ofensiva y le permitió descontar, un atisbo de esperanza que se quedó solamente en eso. El arquero Tiago Volpi apareció también para frenar algunas de las pocas chances que tuvo Racing, que dejó a tres referentes como Lisandro López, Iván Pillud y Darío Cvitanich en el banco de suplentes. Esta es la síntesis: Copa Libertadores. Octavos de final-Vuelta. Racing-San Pablo. Estadio: Presidente Perón (Racing). Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Mauricio Martínez, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Ignacio Piatti, Tomás Chancalay y Enzo Copetti

DT: Juan Antonio Pizzi. San Pablo: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinícius, Marquinhos Alencar, Liziero, Gabriel Sara, Welington; Martín Benítez y Emiliano Rigoni. DT: Hernán Crespo. Gol en el primer tiempo: 44m Rigoni (SP). Goles en el segundo tiempo: 3m Marquinhos (SP), 12m Rigoni (SP) y 18m Correa (R). Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Fabricio Domínguez por Cáceres (R), 7m Javier Correa por Moreno (R); 15m Luan Santos por Benitez (SP); 18m Matías Rojas por Piatti (R), 20m Rodrigo Néstor por Liziero (SP), 27m Reinaldo por Marquinhos (SP) y 33m Maximiliano Lovera por Miranda (R). DP/AMR NA