El oficialista Oscar Lenzi, de la agrupación "Pertenencia y Crecimiento Rojinegro", fue elegido hoy como nuevo presidente de Patronato de Paraná sobre la lista encabezada por el ex arquero Sebastián Bértoli, por "Primero Patronato". Lenzi, que hasta el momento era vicepresidente segundo de la institución, se impuso con 867 votos contra los 422 de Bértoli, luego de 52 años sin elecciones en el "Patrón". Tras más de cinco décadas, se presentaron dos frentes a los comicios del club, que iniciaron a las 11:00 y finalizaron a las 18:00 de este domingo. "Oscar Lenzi, de la agrupación Pertenencia y Crecimiento Rojinegro, fue elegido como nuevo presidente de la institución, con el 67,26% de los votos escrutados. ¡Felicitaciones!", anunció la cuenta oficial del elenco de Paraná en la red social Twitter. "Primero que todo, tengo que manifestar que fue una excelente jornada, la familia de Patronato dejó un legado para manifestarse. Ya nos hemos saludado con Sebastián Bertoli, teníamos pensado que podíamos estar ganando pero no por esta diferencia", manifestó Lenzi tras conocerse los resultados. Y añadió: "Eso muestra el interés y la importancia que despertó Patronato por el fútbol entrerriano, esperemos poder avanzar con este grupo por el bien de patronato. Agradecimiento a Miguel Tito Hollmann (último mandatario), a su figura y su persona, una apuesta importante y él estaba con nosotros". Antes de la apertura de los comicios, Bértoli había manifestado en declaraciones al medio Doble Amarilla: "Mi deseo siempre fue aportar, lo hice dentro de la cancha y ahora lo quiero hacer desde afuera. Después de estar tanto tiempo en el club y conocer todos los pasillos, fui viendo situaciones a mejorar y cuestiones a gestionar. A partir de eso, surge la iniciativa de querer involucrarme para aportar desde otro lugar". Sin embargo, al histórico ex arquero no le alcanzaron los sufragios obtenidos para marcar un cambio de rumbo en la institución con la única agrupación opositora que se presentó a las elecciones. "Mucha tranquilidad, hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, estamos muy contentos porque sentimos que generamos cosas para la institución. Felicito al partido ganador, estoy muy agradecido a todos los socios", señaló Bértoli tras la derrota. FG/AMR NA