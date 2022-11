Oscar Garré, ex futbolista y campeón del Mundo con la Selección argentina en México 1986, sufrió un infarto horas antes de emprender viaje rumbo a Qatar para presenciar el Mundial 2022 y se encuentra bajo control médico. El ex defensor de 65 años, iba a viajar este fin de semana con varios futbolistas nacionales que levantaron la Copa del Mundo, para dar el presente en la cita mundialista en tierras catarí, sin embargo, Garré se descompensó y tras colocarle dos stent, se encuentra estable, pero seguirá internado en terapia intensiva hasta la próxima semana. El sábado partió la minidelegación argentina desde el aeropuerto de Ezeiza hacia tierras árabes. De los laureados en 1978 dieron el presente Ubaldo Matildo Fillol, Daniel Bertoni, Ricardo Villa y Omar Larrosa, mientras que del plantel de 1986, los protagonistas fueron Sergio Batista, Héctor Enrique, Ricardo Giusti y Carlos Tapia. Ante este problema de salud, Garré, de destacado paso por Ferro Carril Oeste y también con experiencias en Huracán y el fútbol israelí, no podrá presenciar el Mundial 2022 y deberá hacer reposo en la clínica y luego en su domicilio. LG/AMR NA