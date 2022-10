Los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez llegaron a un acuerdo con Godoy Cruz y rescindieron el contrato que los ligaba con el club mendocino hasta diciembre de 2023.

En su cuenta oficial de Twitter, la entidad mendocina confirmó la información al publicar un agradecimiento a la dupla: “Muchas gracias Favio, Sergio y CT por el trabajo realizado, el respeto y la entrega hacia nuestra institución! Deseamos que tengan el mayor éxito en su futuro. Gracias por todo!".

La dupla, en tanto, publicó una foto junto a todos los empleados e integrantes del cuerpo técnico de Godoy Cruz, en el predio de la localidad de Coquimbito.

Para la foto también posaron el presidente, Alejandro Chapini, y el manager, Daniel Walter Oldrá, aunque no se pudo ver al vicepresidente, José Mansur.

“¡Gracias a todos los empleados del Club Godoy Cruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave. Gracias por las emociones que hoy compartimos y los abrazos que nos dimos. Objetivo cumplido, y no me refiero al deportivo, me refiero al humano!", publicó Orsi en su cuenta.

La prensa mendocina da como principal candidato al “Traductor” Diego Flores para retornar a la dirección técnica del Tomba, puesto que dejó en abril de 2022 cuando fue reemplazado justamente por la dupla Orsi-Gómez. (Télam)