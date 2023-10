(Cierre de jornada con Seattle Sounders - Dallas)

Orlando City, con argentinos, le ganó de local por 1 a 0 al Nashville en el Exploria Stadium por la ida de los octavos de final de la MLS de Estados Unidos.

El peruano Wilder Cartagena le dio la victoria al local a los 41 minutos de la primera parte.

En Orlando, el defensor argentino Rodrigo Schlegel (ex Racing Club) fue titular y completó los 90 minutos, mientras que su compatriota Ramiro Enrique (ex Banfield) ocupó un lugar en el banco de suplentes e ingresó sobre el final de encuentro, mientras que Gastón González (ex Unión de Santa Fe) y Martin Ojeda (ex Godoy Cruz) estuvieron en el banco de relevos pero no sumaron minutos.

La vuelta será el martes 7 de noviembre a las 23 (de Argentina) en el Geodis Park.

= Partidos de octavos de final de la MLS =

Sábado 28 de octubre:

Los Ángeles FC 5 - Vancouver 2 y Philadelphia 3 - New England 1.

Domingo 29 de octubre:

Houston Dynamo 2 - Real Salt Lake 1, Cincinnati 3 - New York RB 0 y St. Louis City 1 - Kansas City 4.

Hoy:

Seattle Sounders 2 - Dallas 0.

En Dallas, el argentino Alan Velasco (ex Independiente) salió lesionado a los 18 minutos de la primera parte.

Miércoles 1 de noviembre:

Columbus Crew - Atlanta United. (Télam)