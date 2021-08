(Por Marcos González Cezer) Delio Onnis, exdelantero de Almagro y Gimnasia y Esgrima La Plata y máximo goleador extranjero de la historia de la Liga de Francia, aseguró que Lionel Messi "todavía tiene cosas para aportar y triunfará" en Paris Saint Germain, que "si no gana ahora la Champions, no la gana nunca más".

En diálogo con Télam, Onnis se mostró sorprendido por la gran repercusión que tuvo en la capital francesa la llegada del astro rosarino y remarcó la necesidad de que se empiece a ver "el sello" del DT argentino Mauricio Pochettino en el equipo para evitar "problemas".

"No tengo dudas de que Messi triunfará en Francia. Es el mejor jugador del mundo. Los franceses están esperando que juegue. A pesar de la edad, 34 años, pienso que Messi todavía tiene bastante para aportar. El París está esperando esto desde hace mucho, mucho tiempo, ganar la Copa de Europa pero no sé si tiene el equipo para ganarla. Con la llegada de él y otros refuerzos todo puede ser", expresó.

En París Saint Germain juegan, entre otras figuras, el español Sergio Ramos, el astro brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

París Saint Germain oficializó el martes pasado la llegada de Messi, quien firmó con la entidad francesa por los próximos dos años, con la opción de uno más de prórroga, según informó el club.

"El Paris Saint Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de dos años, con un año suplementario en opción", publicó PSG en su cuenta oficial de Twitter.

"La repercusión es terrible. Nadie creía que eso iba a pasar. Yo tampoco. No quería que se vaya de Barcelona. Y él creo que tampoco. La llegada llama la atención de todo el mundo. Pagaría no una entrada, sino diez para ver a Messi", relató Onnis, de 73 años.

Onnis jugó en Almagro y Gimnasia y Esgrima La Plata, y luego brilló en Reims, Mónaco, Tours y Toulon de Francia, desde 1971 a 1986.

Onnis nació en Italia y marcó 299 goles en 449 encuentros en la liga de Francia, de la que fue el máximo artillero en cinco oportunidades.

En otro tramo del diálogo con Télam, Onnis, quien reside en Mónaco parte del año desde 1973, le aconsejó al DT rosarino de PSG Mauricio Pochettino "que se vea el sello de él ahora porque sino va a tener muchos problemas" y reiteró que el equipo "está jugando muy mal en el campeonato local".

En abril de 2021, Onnis, en diálogo con esta agencia, consideró que "no se ve el sello" de Pochettino en el equipo que "juega muy mal" en el torneo local.

"Los critiqué el último año. Regalaron el campeonato, lo perdieron por un punto. No estuvieron a la altura de los jugadores que tenían", recordó.

París Saint Germain, que conquistó nueve veces la liga local (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020) quedó segundo en el campeonato pasado con 82 puntos, uno menos que el campeón Lille, pese que fue el equipo que más partidos ganó: 26 en 38 fechas y el más goleador con 86 anotaciones.

"Los campeonatos ya lo ganaron varias veces, la copa de Francia también. Ellos quieren ganar la copa de Europa, nada más que eso. Si no la ganan con Messi no la ganan nunca más. Están ahí, no están lejos. La pueden ganar, claro que sí", enfatizó.

Finalmente, Onnis resaltó que "el fútbol francés es muy importante en este momento. Francia es campeón del mundo y el campeonato local, a pesar de que siempre los gana el París, es muy disputado y de buen nivel". (Télam)