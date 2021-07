(Por Marcos González Cezer).- El regatista bonaerense Facundo Olezza, noveno en los Juegos Olímpicos 2016 en la clase Finn de vela, reconoció que llega a TokIo 2020 en el "mejor momento" de su carrera y "muy preparado para dar pelea", al tiempo que consideró que en el torneo "hay que aguantar e intentar hacer la menor cantidad de errores posibles".

"Creo que llego en el mejor momento de mi carrera y, sinceramente, muy preparado para dar pelea", aseguró Olezza en declaraciones a Télam.

Olezza, de 25 años, y representante del club Veleros Barlovento, de San Fernando, fue el primer argentino en clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, al quedar séptimo en el Mundial de su clase en Aarhus, Dinamarca, el 28 de agosto del 2018.

"Hay que aguantar e intentar hacer la menor cantidad de errores posibles. Y desde el día uno saber que llegar bien preparado y listo para competir a las diez regatas de clasificación ya será una gran parte del trabajo", puntualizó.

El velista bonaerense, que disputará sus primeras dos regatas el martes próximo, integra la nómina de argentinos que compiten en Tokio junto con Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17); Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Francisco Guaragna Rigonat (Laser Standard) Lucía Falasca (Laser Radial); Francisco Saubidet Birkner (RS:X Masculino); Celia Tejerina (RS:X femenino) y Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470 femenino).

Las pruebas de vela de las diez clases olímpicas comenzaron hoy hasta el 4 de agosto en Enoshima, en seis canchas de regatas (Enoshima, Kamakura, Zushi, Fujisawa, Sagami y Hayama).

En la clase Finn están previstas diez pruebas (dos por día) en la fase clasificatoria y una medal race, regata definitoria y de valor doble que disputarán los diez mejores de la fase regular.

En la historia olímpica, la vela argentina conquistó diez medallas: una de oro, cuatro medallas de plata y cinco de bronce, de las cuales cuatro fueron ganadas por el correntino Carlos "Camau" Espínola.

-Télam: Tu trabajo de cara a Tokio tuvo distintas fases en la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso?

-Facundo Olezza: Al principio nos encerramos en Cádiz, España, a entrenar dos meses sin parar físicamente porque no se podía salir. Era un centro de entrenamiento que pudimos usar. Cuando se abrió, fui a Valencia a seguir los trabajos. Más tarde competí en Polonia y Alemania. No tuve ningún bajón porque para mí fue una oportunidad para entrenar físicamente ya que no podía entrenar en el barco. Era lo único que podíamos controlar. Me centré en eso. No me afectó mucho.

-T: Hace cinco años que trabajás por un sueño en Tokio ¿Cuál es?

-FO: Mi sueño es siempre el mismo: ser campeón olímpico. Pero eso no tiene que ver con el trabajo que vengo realizando. Lo separo bastante por más que parezca difícil. Para mí navegar es más un trabajo y lo hago con mucha realidad. Sé muy bien como estoy parado a nivel internacional y a nivel personal. Y al final, los objetivos deportivos se van dando de acuerdo a la realidad que uno va teniendo, los resultados, como se va sintiendo y eso es algo que va cambiando y evolucionando con el tiempo. Mi obsesión y mi faro en el trabajo es intentar lograr la perfección. Intentar llegar a ese punto en el que me convierto en un deportista muy completo. Es un lindo camino para recorrer porque siempre hay cosas para trabajar.

-T: ¿Cómo llegás a los JJ.OO?

-FO: Creo que en el mejor momento de mi carrera y sinceramente muy preparado para dar pelea. Este año corrí el campeonato Europeo, en que quedé 15 y el mundial (14) en Portugal y después un torneo en Santander (5).

-T: Disputarán los Juegos con falta de competencias. ¿Eso complicará a los deportistas?

-FO: Es verdad que la falta de competencias saca un poco de ritmo. Por eso es importante juntarse en los entrenamientos con gente buena, de nivel, para no perder este ritmo.

-T: El director técnico deportivo de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Alejandro Cloos, expresó que "Tokio será un campeonato de adversidades". ¿Coincidís?

-FO: Al estar todos tan enfocados en este pico, un Juego Olímpico se convierte en un torneo en el que, simplemente, no hay que perder. Hay que aguantar e intentar hacer la menor cantidad de errores posibles. Y desde el día uno saber que llegar bien preparado y listo para competir a las diez regatas de clasificación ya será una gran parte del trabajo.

-T: ¿Evaluás que mejorarás actuación de Río 2016?

-FO: No pienso en los resultados. Simplemente sé que va a ser una regata muy difícil, que todo el mundo está muy preparado y rápido, sabe lo que hace y yo también lo sé. Entonces será un tema de pelear y estar dispuesto a sufrir hasta el final.

T: ¿Qué equipos son los más fuertes en tu clase?

-FO: Hungría, Gran Bretaña, Países Bajos, Nueva Zelanda son muy fuertes siempre. A ese grupo se sumó España, que este último año están andando muy bien. El resto somos bastante parejos.

T: La vela argentina sube al podio desde desde Atlanta 1996 con la de plata de Carlos Mauricio Espínola en la clase Mistral. ¿Repetirá?

-FO: Supongo que Santi (ndr: por Santiago Lange, quien competirá junto con Cecilia Carranza Saroli en la clase Nacra 17) es el mayor candidato a medallas que tenemos en el equipo porque hizo tres medallas en tres juegos olímpicos. Entonces, evidentemente, tiene un método que le funciona, tiene una cabeza que está muy preparada para rendir en un Juego olímpico.

-T: La clase Finn no estará en los Juegos Olímpicos París 2024, ¿Qué planes tenés, ir a Laser?

-FO: Tengo varias opciones pero como todavía no estoy seguro, prefiero dejar ese tema para después de Tokio. (Télam)