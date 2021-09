Juan Carlos Olave, exarquero e ídolo de Belgrano de Córdoba, recordado por su actuación en el histórico ascenso a primera división en 2011 cuando mandó a River a la B Nacional, admitió hoy que le dolió la partida de Matías Suárez del club hace dos años porque "era fundamental en el equipo”.

“Yo tenía debilidad por Suárez, siempre. Pero no es un chico que tenga el carácter para soportar un momento como el que estaba viviendo Belgrano”, subrayó Olave, en alusión a un tema que si bien sucedió hace dos años en Córdoba sigue vigente porque el "Pirata" sin su figura perdió la categoría ese año.

"Matías en River es segunda guitarra, y él de segunda guitarra toca la mejor sinfonía. Pero si vos le tirás toda la carga encima, es un chico que sufre, es muy reservado y no le gusta esa carga”, añadió Olave en una entrevista que brindó al canal de Youtube Doble Mérito.

“En Belgrano todo el mundo esperaba que Suárez solucionara todos los problemas que había en el equipo, y lamentablemente no lo podía hacer”, sostuvo el exarquero.

Ya pasaron varios años de la abrupta salida de Matías Suárez de Belgrano para ir a jugar al River de Gallardo. Sobre el cierre de la pretemporada y antes de un clásico ante Talleres, el delantero se plantó y dejó a un equipo que peleaba por no descender. Juan Carlos Olave habló de ese momento en una entrevista con Doble Mérito.

“Hace tiempo que no hablo con Matías. Me dolió su salida porque era un jugador fundamental para ese Belgrano, y para cualquier equipo del país. Yo tenía debilidad por Matías Suárez. Siempre. Yo lo conocí cuando volví al club, era un flaquito que nos duró un año porque la rompía toda en el Nacional”, sostuvo Olave.

“Cuando perdimos el partido con Tigre me di cuenta de que Matías no iba a querer seguir porque lo encontré llorando en el vestuario. Lo abracé, le dije que todavía quedaba. Él lloraba desde el lugar de la impotencia, de saber que no había armas”, recordó Olave sobre la salida de Suárez. (Télam)