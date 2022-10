O'Higgins, a cargo del director técnico argentino Mariano Soso, venció esta noche a Cobresal por 1 a 0, en la apertura de la fecha 28 de la liga chilena de fútbol, resultado con el que ingresó en el grupo de los que clasifican para la Copa Sudamericana 2023.

El conductor táctico rosarino (ex San Lorenzo y Defensa y Justicia, entre otros) le brindó concurso titular a sus compatriotas Fausto Grillo (lateral izquierdo, ex Vélez Sarsfield) y Gastón Lodico (volante, cedido por Lanús)

Mientras que la victoria en el estadio El Teniente, de Rancagua, se concretó por medio del uruguayo Facundo Barceló (ex San Martin de San Juan), a los 30 minutos del primer tiempo, según detalló el sitio 'Flashscore'.

Por el lado de Cobresal, actuaron desde el inicio el arquero Leandro Requena (ex Talleres, de Córdoba, y Nueva Chicago, entre otros) y el delantero Gastón Lezcano (ex Barracas Central, Cañuelas y General Lamadrid). En el segundo tiempo entró el atacante Mauro González (ex Boca Juniors, Patronato y Temperley, entre otros).

(Télam)