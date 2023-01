El delantero peruano Paolo Guerrero fue ofrecido en las últimas horas a Godoy Cruz de Mendoza, de cara a su futura participación en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El experimentado atacante, de 39 años, quedó en libertad de acción en Avaí, de Brasil, en diciembre pasado.

“Agentes que manejan al jugador (Guerrero) lo ofrecieron a Godoy Cruz. Pero todavía las pretensiones económicas del delantero están lejos de lo que puede pagar el club” expresó a Télam una fuente cercana a la institución ‘bodeguera’.

El exjugador de Corinthians y Flamengo (ambos de Brasil) más Bayern Munich y Hamburgo (los dos de Alemania) no vería “con malos ojos” recalar en una ciudad en la que ya estuvo, debido a que el seleccionado de Perú se alojó en la capital mendocina, durante la Copa América Argentina 2011.

En tanto, Néstor Breitenbruch anunció que se alejará del "Tomba", a partir de que el técnico Diego Flores no lo tendrá en consideración para actuar como lateral derecho o marcador central.

“Diego (Flores) me dijo que jugara de 3 y no acepté. Me contó que de central o lateral derecho iba a ser la cuarta opción. Me hubiera gustado que fuese antes” afirmó el exjugador de Independiente en declaraciones a ‘Ovación 90’ (Radio Nihuil).

(Télam)