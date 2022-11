(Enviados especiales) El histórico arquero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, quien hoy se metió en el selecto grupo de futbolistas con cinco Mundiales, le dedicó hoy el penal que le atajó a la figura polaca Robert Lewandowski a Gustavo Piñero, entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Gerardo Martino.

"Se lo quiero dedicar a mi familia y a Gustavo Piñero, el entrenador de arqueros, con el que estuve trabajando mucho en las últimas semanas", destacó el "Memo" Ochoa en la conferencia de prensa que brindó luego del empate sin goles en el estadio 974.

El experimentado arquero, de 37 años, se vistió de héroe tras atajar un penal clave al goleador de Barcelona, a los 13 minutos del segundo tiempo.

"Vimos muchos videos de Lewandowski y siempre es difícil porque no sabes que lado elegir pero estoy contento de haber acertado y atajarle un penal a un excelente delantero", agregó Ochoa, quien participó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y hoy comenzó su camino en Qatar 2022.

MIRÁ TAMBIÉN Media docena de caídas argentinas en debuts mundialistas

Gustavo Piñero es un reconocido entrenador de arqueros de Argentina que trabajó, entre otros, con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010.

El próximo sábado, México enfrentará a la Argentina por la segunda fecha del grupo C en un partido clave para ambos.

"No vimos el partido de Argentina. Me quedé en el 1-0 y no supe nada hasta el final. En el Mundial las sorpresas existen. Nosotros sabíamos que tenemos a un grupo complicado y no menospreciamos a nadie", remarcó el actual futbolista de América.

El "Memo" también arengó al público mexicano y destacó que se sintieron "locales" en el estadio 974.

Al igual que Ochoa, el mediocampista Andrés Guardado, quien estuvo en el banco de suplentes, también se metió entre los ocho futbolistas que disputaron cinco Mundiales.

La lista la completan los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Lothar Mattahaus, Gianluigi Buffon, Lionel Messi y a partir del jueves también Cristiano Ronaldo. (Télam)