El arquero de Aston Villa, de Inglaterra y campeón del mundo con el seleccionado argentino, Emiliano Martínez, que se destacó en definiciones por penales en Qatar, reveló hoy que "nunca" prefiere, si le tocaría elegir, llegar a esa instancia.

"La verdad es que nunca quiero ir a penales, porque las chances son compartidas mitad y mitad con el que ejecuta. Por eso nunca imagino decir ‘voy a penales y lo gano’, ya que es muy difícil y sé que en cualquier momento me va a tocar perder en esa instancia y lo tendré que aceptar. Imagínense que mucho menos iba a querer llegar a algo así en la final del mundo con Francia", le confesó Martínez a Goal.

"Por eso me arrodillé cuando Lautaro Martínez se perdió el gol en la última jugada de la final con Francia, ya que a mi me importaba ganar el partido en los 90 minutos o el adicional, porque los penales son una moneda al aire y nunca se sabe si sale cara o cruz. No le deseo a nadie definir de esa manera", remarcó.

Y para ratificar aun más su sentir, sostuvo que los dos momentos que más "sufrió" en el Mundial fueron "los empates que lograron Países Bajos y Francia".

MIRÁ TAMBIÉN La franquicia argentina Pampas se medirá mañana frente al conjunto USA Hawks

"Y en el caso del partido con los franceses, cuando nos empataron quedaban cuatro o cinco minutos y había mucha tensión. Ellos estaban con muchas piernas, con ganas de llevarse el triunfo inmediatamente, y en cambio nosotros queríamos que se terminara. Es que cuando te pegan dos golpes fuertes tan rápido, uno pide solamente ir al alargue. Y ahí parecía que sería más fácil, pero otra vez nos igualaron faltando dos minutos y entonces sí quería que se terminara", recordó 'Dibu'.

(Télam)