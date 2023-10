Las selecciones de Nueva Zelanda y Sudáfrica, dos potencias del hemisferio sur, definirán este sábado el Mundial de rugby de Francia, y además ambos equipos irán en busca de su cuarta corona. El encuentro se jugará en el Stade de France, en París, a partir de las 16 (hora argentina), con el arbitraje del australiano Angus Gardner y televisión en directo a través de la TV Pública y de ESPN. Tanto los All Blacks como los Springboks llegan con buenas sensaciones a esta cita decisiva: los neocelandeses vienen ganarle con mucha autoridad a Los Pumas por 44-6 en las semifinales, mientras que los sudafricanos tuvieron que transpirar para vencer por la mínima a Inglaterra (16-15). Esta final entre Sudáfrica y Nueva Zelanda es importante por la historia que está en juego, pero también porque se trata de un duelo de estilos: los Springboks son muy fuertes en el juego con los forwards y se especializan en el line-out y el maul, mientras que los All Blacks están jugando un rugby dinámico de toda la cancha con un gran predomino de sus backs. En cuanto al palmarés, Nueva Zelanda ganó su primer título en el Mundial que organizó en 1987 -que además fue el primero de la historia- volvió a conseguir la corona en 2011 y repitió en 2015, mientras que Sudáfrica consiguió su primer título en 1995 cuando Nelson Mandela le entregó el trofeo a François Pienaar, en una imagen icónica que simbolizó la unión de la nación tras el apartheid. Las otras coronas que ganaron los Springboks fueron en 2007 y 2019. Probables formaciones:. Nueva Zelanda: 1 Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4- Brodie Retallick, 5- Scott Barrett, 6- Shannon Frisell, 7 Sam Cane (cap), 8- Ardie Savea, 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo’unga, 11- Mark Telea, 12- Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14-Will Jordán, 15- Beauden Barrett.. Sudáfrica: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit 6 Siya Kolisi (c) , 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshof.. DEP/MAC NA