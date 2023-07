El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda venció hoy a Sudáfrica, vigente campeón mundial, por 35 a 20 (PT 20 a 3), en el cotejo con el cual comenzó la segunda fecha del Rugby Champioship y se encaminó hace un nuevo título, el noveno en 11 ediciones.

El partido se jugó en el Eden Park de Auckland, y los All Blacks pueden consagrarse campeones el 29 del actual cuando por la tercera fecha visiten a Australia en el Melbourne Cricket Ground.

Nueva Zelanda, que en el debut venció a Argentina en Mendoza por 41 a 12, sumó sus tantos con tries de Aaron Smith, Shannon Frizell y Will Jordan y un try, tres conversiones y tres penales de Richie Mo'unga.

Por su parte, Sudáfrica, vencedor de Wallabies por 43 a 12 como local, lo hizo con tries de Malcom Marx y Kwagga Smith, un try y una conversión de Cheslin Kolbe y un penal de Faf de Clerck.

Nueva Zelanda formó con Ethan de Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Brodie Retallick y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga, Mark Telea, Jordie Barrett, Rieko Ioane, y Will Jordan, Beauden Barrett

Sudáfrica lo hizo con Steven Kitshoff, Bongi Mbonambi y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Kwagga Smith, Franco Mostert y Jasper Wiese, Faf de Klerk y Damian Willemse; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Lukhanyo Am y Cheslin Kolbe; Willie le Roux. (Télam)