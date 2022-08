El seleccionado de Nueva Zelanda le ganó este sábado al campeón del mundo Sudáfrica, por 35 a 23, en encuentro correspondiente a la segunda fecha de la décima edición del torneo Rugby Championship, en el que también participan Los Pumas y Australia.

El partido que cortó la racha de tres derrotas consecutivas de los All Blacks se disputó en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, con un parcial favorable a Nueva Zelanda por 15 a 10 y fue controlado por el inglés Luke Pearce

Nueva Zelanda obtuvo su primera victoria en el Rugby Championship de este año y se tomó revancha de la derrota sufrida el sábado anterior ante los Springboks por 26-10.

Los de Oceanía lograron un parcial de 15 a 10 con los dos tries marcados por su capitán Sam Came y por Samson Taukei'aho, mientras que Richie Mo'unga aportó un penal y una conversión.

Sudáfrica, que sufrió la amonestación de su fullback Damian Willemse al inicio del encuentro, descontó en los minutos finales de la etapa merced a un try de Lukhanyo Am, convertido por Handré Pollard, que además aportó un penal.

En la parte complementaria Sudáfrica pasó a ser el protagonista de las acciones y con el try conseguido por Makazole Mapimpi y la puntería de Pollard para sumar dos penales y una conversión pasó al frente por primera vez en el marcador.

Pero sobre el final, sin sobrarle nada y con un hombre menos, Nueva Zelanda marcó dos tries por medio de David Habily y de Scott Barret, ambos convertidos por Mo'unga, y así lograr un valioso triunfo.

Nueva Zelanda, que esta semana descendió por primera vez en la historia al quinto puesto del ranking de la World Rugby, levantó su moral y además se mantiene la continuidad del entrenador Ian Foster.

= Sintesís:

Sudáfrica: Damian Willemse; Jesse Kriel, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Jaden Hendrikse; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Joseph Dweba y Ox Nché. Entrenador: Jacques Nienaber.

Ingresaron: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Franco Mostert, Kwagga Smith Herschel Jantjies y Willie le Roux.

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (capitán) y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samson Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Codie Taylor, George Bower, Fletcher Newell, Tupou Vaa'i, Akira Ioane, Finlay Christie, Beauden Barrett y Quinn Tupaea.

Tantos en el primer tiempo: 25 penal Mo'unga (NZ); 28' try Cane (NZ); 34' try Taukei'aho convertido por Mo'unga (NZ); 37' try Am convertido por Pollard (S) y 41 penal Pollard (S).

Tantos en el segundo tiempo: 5' penal Pollard (S), 9' penal Mo'unga (NZ), 17' penal Mo'unga (NZ), 19 try Mapimpi convertido por Pollard (S), 27' penal Pollard (S), 35' try de Havili y 40' try S.Barrtet ambos convertidos por Mo'unga (NZ).

Amonestado en el primer tiempo: 4' Willemse (S).

Amonestado en el segundo tiempo: B Barrett (NZ)

Cancha: Ellis Park, Johannesburgo.

Arbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Asistentes: Angus Gardner (Australia) y Chris Ridley (Inglaterra).

(Télam)