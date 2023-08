Nueva Chicago le ganó hoy en tiempo de descuento a Flandria por 1 a 0, como visitante, en el estadio Carlos V, de Jáuregui y subió al tercer lugar de la Zona A de la Primera Nacional, en uno de los partidos que cerraron la 30ma. fecha del grupo.

El defensor Juan Fedorco convirtió en tiempo agregado, a los 46 minutos del segundo tiempo, para que el "Torito de Mataderos", festeje la undécima conquista en el torneo.

La victoria colocó a Nueva Chicago en el tercer lugar de la Zona A con 44 puntos, a 6 del líder, Almirante Brown de Isidro Casanova (50), que más tarde se medirá con Güemes de Santiago del Estero en la provincia norteña.

San Martín de San Juan, en tanto, igualó sin goles con San Martín, de Tucumán, como local, en su estadio Hilario Sánchez.

El resultado mantuvo al conjunto norteño en la quinta posición de la Zona A, con 43 puntos y el equipo cuyano es octavo con 42 unidades y se mantiene en zona de Reducido

En el conjunto tucumano, fue expulsado el mediocampista Leonel Bucca a los 31 minutos de la primera mitad. por doble amonestación.

El encuentro se postergó 30 minutos debido al viento Zonda que se abatió sobre la provincia cuyana.

También por el mismo grupo, Temperley igualó ante Defensores Unidos de Zárate por 1 a 1, de visitante, en el estadio Mario Losinno (Gigante de Villa Fox), y subió al séptimo lugar con 42 puntos.

El delantero Luciano Nieto (36m. PT), abrió el marcador para el "Gasolero", mientras que el atacante Franco Lonardi (4m. ST), lo igualó para el conjunto local, que se ubicó undécimo con 39 unidades.

Las fechas se desarrollaron de la siguiente manera:

--Zona A, 30ma. fecha--

Domingo: Agropecuario de Carlos Casares 1 (Diego Mondino) -Almagro 1 (Enzo Fernández); Brown de Puerto Madryn 1 (Julio Rodríguez) - San Telmo 1 (Ezequiel D'Ángelo); Alvarado de Mar del Plata 0 - All Boys 0 y Patronato de Paraná 1 (Nazareno Solís) - Defensores de Belgrano 2 (Claudio Salto y Maximiliano Ceratto)

Hoy: Defensores Unidos de Zárate 1 - Temperley 1; Flandria 0 - Nueva Chicago 1 y San Martín de San Juan 0 - San Martín de Tucumán 0. Luego jugarán Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto y Güemes de Santiago del Estero-Almirante Brown (TyC Sports)

Libre: Deportivo Morón.

--Zona B, 26ta. fecha--

Viernes: Deportivo Riestra 0 - Chaco For Ever 0.

Sábado: Brown de Adrogué 3 (Juan Mendoza, Patricio Vidal e Iván Sandoval) -Deportivo Madryn 1 (Nicolás Sánchez -de penal-); Estudiantes de Buenos Aires 1 (Lautaro Parisi -de penal-) - Atlético de Rafaela 1 (Claudio Bieler -de penal-); Tristán Suárez 0 - Aldosivi de Mar del Plata 0; Atlanta 0 - Chacarita Juniors 1 (Luciano Giménez); Ferro 1 (Jonathan Herrera) - Independiente Rivadavia Mendoza 1 (Nahuel Arena -en contra-) y Quilmes 2 (Julián Bonetto y Renzo Giampaoli) - Villa Dálmine 0.

Domingo: Gimnasia de Jujuy 1 (Iván Ortigoza) - Deportivo Maipú de Mendoza 0 y Racing de Córdoba 4 (dos de Bruno Nasta, Axel Oyola y Franco Coronel -de penal-) - Mitre de Santiago del Estero 2 (Gianfranco Ferrero y Elías Calderón, ambos en contra).

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 50 puntos; Agropecuario 47; Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 44; San Martín (T) y Deportivo Morón 43; Temperley y San Martín (SJ ) 42; Estudiantes (RC) 40; Gimnasia (M) y Defensores Unidos 39; All Boys 35; Patronato 34; Güemes (SE) y Alvarado 33; Almagro 30; Brown (PM)* 29; Flandria 26; San Telmo 24.

* Se le descontaron 3 puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B: Chacarita 52 puntos; Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú 51; Quilmes 43; Atlético Rafaela 42; Riestra 38; Ferro y Brown (A) 37; Mitre (SE) 35; Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Estudiantes (BA) y Aldosivi 30; Racing (C) 27; Chaco For Ever 24; Tistán Suárez 23; Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final para conseguir el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol

Del segundo al octavo, clasificarán al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona descenderá y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso. (Télam)