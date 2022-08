Nueva Chicago empató hoy ante Deportivo Morón y sigue sin ganar desde hace 12 fechas en el torneo de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la vigesimonovena fecha del principal torneo de fútbol argentino de ascenso.

El mediocampista Franco Bustamante (48m. PT) anotó para el conjunto del barrio porteño de Mataderos y el delantero Santiago Coronel (48m. ST) lo igualó para el "Gallito" del oeste.

La igualdad no benefició a ninguno de los dos equipos, ya que Nueva Chicago, cuya última victoria fue en la decimoséptima fecha ante Chaco For Ever 1 a 0, como local, es 31ro con 27 puntos, mientras que Morón es decimonoveno con 36 unidades.

En otro encuentro que se jugó esta tarde, Independiente Rivadavia de Mendoza superó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 3 a 1 y ascendió a la décima ubicación.

El defensor Valentín Perales (8m. PT) y un doblete de Lucas Ambrogio (4m. y 20m. ST) convirtieron para el equipo cuyano, que festejó su undécima victoria; en tanto que el delantero Lucas Rebecchi (10m. ST) descontó para el conjunto norteño.

El resultado colocó a Independiente Rivadavia en el décimo lugar con 42 puntos, mientras que Gimnasia es vigesimoprimero con 35 unidades.

Más tarde jugaban Ferro-Almirante Brown.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Atlético Rafaela 1 (Nicolás Pelaitay en contra) - Estudiantes (Buenos Aires) 2 (Juan Cruz Randazzo y Kevin González).

-Sábado: Sacachispas 1 (Rodrigo Iván Díaz)-Belgrano 1 (Pablo Vegetti), Quilmes 1 (Iván Colman)-Flandria 0, Deportivo Maipú 2 (Fausto Montero y Marcelo Eggel)-Temperley 1 (Tobías Reinhart) e Instituto 1 (Gabriel Graciani -de penal-)-Deportivo Riestra 1 (Walter Acuña).

-Domingo: Tristán Suárez 0-All Boys 1 (Miqueas González); Chacarita 1 (Facundo Parra)-San Martín (San Juan) 1 (Luciano Perdomo -en contra-); Almagro 1 (Enzo Ariel Fernández)-Deportivo Madryn 1 (Rodrigo Castillo); Brown (Puerto Madryn) 1 (Sergio González)-Atlanta 0; Brown (Adrogué) 1 (Mateo Acosta)-Chaco For Ever 2 (Claudio Vega y Luciano Giménez); Defensores de Belgrano 0-San Telmo 0; Alvarado 0-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Renzo Reynaga); Mitre (Santiago del Estero) 3 (triplete de Santiago Rosales)-Villa Dálmine 2 (Fernando Moreyra y Matías Molina) y San Martín (Tucumán) 0-Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 0.

-Martes: 21:10 (TyC Sports), Agropecuario - Güemes (Santiago del Estero). Libre: Santamarina (Tandil).

=Posiciones: Belgrano ,57 unidades; Instituto, 52; San Martin (T), 51; All Boys 49; Gimnasia (M), 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro, 44; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ), 42; Deportivo Maipú (x), Dep. Madryn, Riestra, Brown (A) y Brown (PM), 38; Chacarita, 37; D. Morón y Mitre (SdE) 36; Gimnasia y Esgrima (J) 35; Güemes (SdE) 34; Quilmes, Almirante Brown y Ferro, 33; Agropecuario, 32; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado, 28; Nueva Chicago y Villa Dálmine, 27; Atlético Rafaela 26; Flandria, 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Ramón Santamarina, 24.

(x) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha. (Télam)