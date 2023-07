Nueva Chicago, con una racha de siete fechas sin reveses y en zona de clasificación para el reducido por el segundo ascenso, será local ante un decaído Almagro, en uno de los tres partidos a jugarse hoy por la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos, a partir de las 15:30, con el arbitraje de Diego Ceballos y televisado por TyC Sports.

También jugarán en esta jornada a las 21 Guemes de Santiago del Estero-Alvarado de Mar del Plata (Fabrizio Llobet) y desde las 21.10 (TyC Sports) San Martín de Tucumán-San Tlmo (Adrián Franklin).

Chicago, dirigido por Andrés Montenegro, acumula siete partidos sin derrotas (con cuatro triunfos y tres empates) y se ubica octavo con 33 unidades en zona de reducido, aunque esa posición deberá ser refrendada fecha a fecha ya que hay seis equipos apenas separados por dos unidades.

Almagro, con Fernando Ruíz como DT, solo ganó un partido de los pasados nueve y con 25 unidades está a solo tres de San Telmo, último y descendiendo, y dos de Flandria, ubicado anteúltimo y jugando un cotejo para determinar el otro equipo que pierda la categoría.

La fecha se completará con la siguiente programación:

+ Zona A, 25ta. Fecha +

. Sábado, a las 15.30, Almirante Brown-San Martín de San Juan

. Sábado, a las 16.00, Patronato de Paraná-Gimnasia de Mendoza

. Domingo, a las 13:40 (TyC), All Boys-Agropecuario de Carlos Casares

. Domingo, a las 15:00, Deportivo Morón-Flandria

. Domingo, a las 17:00, Estudiantes de Río Cuarto-Guillermo Brown de Puerto Madryn

. Lunes 17, a las 15:00, Defensores de Belgrano-Defensores Unidos de Zárate

Libre: Temperley

+ Zona B, 22da. Fecha +

. Sábado, a las 12:10 (TyC), Tristán Suárez-Independiente Rivadavia

. Sábado, a las 15:30, Racing de Córdoba-Villa Dálmine

. Sábado, a las 15.40 (TyC), Chacarita Juniors-Chaco For Ever;

. Sábado, a las 19:00, Quilmes-Brown de Adrogué

. Domingo, a las 15:30, Deportivo Riestra-Deportivo Madryn

. Domingo, a las 16:00, Gimnasia de Jujuy-Estudiantes de Buenos Aires

. Domingo, a las 19:05 (TyC), Ferro-Atlético de Rafaela

. Lunes, a las 21:00, Mitre de Santiago del Estero-Aldosivi

. Lunes, a las 21:10 (TyC), Atlanta-Deportivo Maipú de Mendoza

+ Posiciones +

. Zona A: Agropecuario 39 puntos; Almirante Brown 38; San Martín (SJ) 37, Gimnasia (M) y Deportivo Morón 35; San Martín (T) y Defensores Unidos 34, Nueva Chicago y Temperley 33; Estudiantes (RC) 30; Defensores y Patronato 28; Alvarado 27, Guemes 26, Almagro y All Boys 25; Brown (PM) 24, Flandria 23 y San Telmo 22.

. Zona B: Independiente Rivadavia 43; Deportivo Maipú 42; Chacarita 39; Quilmes 37; Ferro 33; Mitre (SE) 32; Brown (A) y Rafaela 31; Riestra 30; Deportivo Madryn 29; Atlanta 28; Gimnasia (J) 25, Estudiantes (BA) 23; Aldosivi 22; Racing (C) 20; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 15. (Télam)