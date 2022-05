El base argentino de Barcelona, Nicolás Laprovíttola, aseguró hoy que el objetivo del equipo es "ganar la Euroliga" tras conseguir el pasaje al Final Four de la competición europea más importante en el básquetbol.

"El objetivo claro desde el principio de la temporada es ganar la Euroliga. Llegamos sufriendo contra un gran equipo, que sabe a lo que juega, y nos costó mucho", comentó el oriundo del partido bonaerense de Morón en conferencia de prensa luego de vencer al Bayern Múnich por 81-72 como local.

El exbase de San Antonio Spurs en la NBA y de Lanús en la Liga Nacional anotó 26 puntos, en una de las mejores actuaciones de su carrera, con 5/7 en triples, además de aportar 2 rebotes, 3 asistencias y 2 robos de balón en 29.39 minutos en cancha.

“No estábamos mal en primer tiempo. Erramos muchos tiros abiertos y cerca del aro, y ellos corrieron en rebotes largos y pérdidas tontas. La sensación no era tan mala", analizó.

“Había que apretar un poco más, ser más sólidos. Se necesitaba una reacción y en el tercer cuarto la tuvimos. Sobre todo, en defensa. Construimos a partir de ahí y al final tomamos buenas decisiones", continuó.

De cara al Final Four de la Euroliga, que comenzará el jueves 19 de mayo, Laprovíttola valoró la posibilidad de cruzarse con su exclub Real Madrid: “Un clásico en el 'Final Four' no se ve todos los años".

"Va a estar lindo, va a tener todos los condimentos. Es especial jugar contra el Madrid, hay que estar preparados. Nos conocemos mucho, pero tenemos tiempo para pensar el partido y saber cómo jugarlo", concluyó. (Télam)