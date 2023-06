El serbio Novak Djokovic le ganó la final de Roland Garros al noruego Casper Ruud por 7-6(1), 6-3 y 7-5 y obtuvo su 23° título de Grand Slam, superando los 22 del español Rafael Nadal para convertirse en el tenista con mayor cantidad de torneos ‘Grandes’.. Uno por uno, sus 23 Grand Slams:. Abierto de Australia 2008: un año después de meterse entre los mejores del mundo, y con solo 20 años, derrotó a la sorpresa Jo-Wilfried Tsonga por 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6(2) para conseguir su primer título de Grand Slam.. Abierto de Australia, Wimbledon y US Open 2011: pese a la conquista de Australia en 2008, Djokovic permaneció a la sombra de Federer y Djokovic, que se quedaban con casi todos los torneos importantes, hasta finales de 2010. Pero en 2011 comenzó su época de dominio. En enero obtuvo su segundo Abierto de Australia tras derrotar al británico Andy Murray por 6-4, 6-2 y 6-3 en la final. En julio venció a Nadal para quedarse con su primer Wimbledon y alcanzar el N°1 del mundo, mientras que después volvió a derrotar al mallorquín, esta vez en el partido decisivo del US Open.. Abierto de Australia 2012 y 2013: tras el casi perfecto año que tuvo en 2011, Djokovic comenzó el 2012 de la mejor manera al ganarle uno de los mejores partidos de la historia a Nadal en la final del Abierto de Australia. Fue 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5) y 7-5 para el serbio luego de 5 horas y 53 minutos. Un año después, ganaría el Grand Slam en el país oceánico por tercera vez consecutiva al superar a Murray por 6-7(2), 7-6(3), 6-3 y 6-2.. Wimbledon 2014: en la final del torneo más antiguo del mundo, el serbio se medía contra Roger Federer, que se sentía como en el patio de su casa cada vez que pisaba el Court Central (había ganado el torneo siete veces). En una verdadera batalla, Djokovic se impuso por 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7 y 6-4 y obtuvo su séptimo título de Grand Slam.. Abierto de Australia, Wimbledon y US Open 2015: pese a que cada tanto perdía el número 1 del mundo, no había dudas de que Djokovic llevaba años siendo el jugador más dominante del circuito. Pero tenía una deuda pendiente, que era su desempeño en los Grand Slam, donde sufría alguna que otra derrota sorpresiva. Pero en 2015 pareció dejar todo eso atrás. Volvió a ganarle la final del Abierto de Australia a Murray, y se convirtió en una pesadilla para Federer, a quien derrotó en los partidos decisivos de Wimbledon y el US Open.. Abierto de Australia y Roland Garros 2016: si hay un jugador que mereció ganar el primer Grand Slam de la temporada, ese fue Andy Murray. El británico llegó a la final en 2010, 2011, 2013 y 2015, pero perdió primero contra Federer y en las siguientes contra Novak Djokovic. En 2016, el nacido en Dunblane volvió a llegar a la final donde esperaba otra vez Djokovic, que le volvió a arruinar el sueño. No le dio oportunidades y lo derrotó por un cómodo 6-1, 7-5 y 7-6(3). Roland Garros se presentaba como la cuenta pendiente de Novak Djokovic en su carrera. Era el único Grand Slam que le faltaba ganar y ya había caído en las finales de 2012 y 2014 contra el imbatible Rafael Nadal, mientras que en 2015 sufrió un durísimo golpe al ser derrotado por el suizo Stan Wawrinka, también en la final. Pero en 2016 se pudo sacar la espina al ganarle la final a Murray por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-4 y se convirtió en el 5° jugador en la Era Abierta en conseguir el Grand Slam carrera (ganar todos los torneos de Grand Slam) tras Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer y Rafael Nadal

. Wimbledon y US Open 2018: tras la obtención de Roland Garros en 2016, Djokovic parecía como desmotivado después de ganar todo lo posible por un tenista. Además, sufrió de problemas en el codo que lo mantuvieron unos meses fuera del circuito y cayó mucho en el ranking. Pero en 2018, y tras dos años sin ganar un título de Grand Slam, se quedó con Wimbledon al vencer en la final al sudafricano Kevin Anderson, mientras que en el US Open confirmó su regreso a los primeros planos al vencer a Juan Martín del Potro.. Abierto de Australia y Wimbledon 2019: en enero consiguió su tercer Grand Slam consecutivo al aplastar a Nadal en la final de Australia, en lo que sería su 15° título ‘Grande’. Pero la faena de Djokovic aquel año no terminaría allí, ya que en Wimbledon protagonizaría una de las mejores finales de la historia contra Federer. Fue triunfo por 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6 y 13-12(3) luego de salvar dos puntos de partido cuando el suizo sacaba 8-7 y 40-15.. Abierto de Australia 2020: Djokovic ganó su octavo título en Australia en la previa a la pandemia de Covid-19, lo que además le permitió luego desplazar a Nadal del N°1 del mundo. ¿Su rival en la final? El austríaco Dominic Thiem, que pese a darle muchísima batalla cayó por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4.. Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon 2021: aquella temporada, Nole estuvo a solo un partido de conseguir algo que solo logró Rod Laver en la Era Abierta (en 1969), que es ganar los cuatro Grand Slams el mismo año. El serbio comenzó su racha en Australia venciendo al ruso Daniil Medvedev, siguió en Roland Garros, donde derrotó a Nadal en semis y a Tsitsipas en el partido decisivo y siguió en Wimbledon, donde poco pudo hacer el italiano Matteo Berrettini. En el US Open llegó a la final, pero Medvedev le puso punto final a su recorrido gracias a un triple 6-4.. Wimbledon 2022: el año 2022 comenzó de forma muy traumática para Djokovic, que no pudo disputar el Abierto de Australia ni jugar en los torneos de Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19. Además, Nadal lo pasó por arriba en Roland Garros y las dudas sobre si era capaz de ganar su 21° Grand Slam merodeaban a su alrededor. Pero llegó Wimbledon y el rugido del serbio sonó más fuerte que nunca. En cuartos de final el italiano Jannik Sinner lo tuvo contra las cuerdas, con una ventaja de dos sets a cero, pero Nole lo dio vuelta de manera milagrosa y no tuvo problemas para ganarle a Norrie en semis. En la final su rival era el peligroso australiano Nick Kyrgios, que además llegaba descansado porque Nadal se bajó de las semis por lesión. Pero Djokovic lució toda su jerarquía y le ganó por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(3).. Abierto de Australia y Roland Garros 2023: el tenis ya no es el mismo que en 2007, cuando Djokovic comenzó a plantarse frente a Federer y Nadal. Ahora hay nuevas amenazas con Medvedev, Alcaraz, Sinner, Zverev y Rune, entre tantos otros. Pero a Djokovic parece que el paso del tiempo no le afecta y sigue siendo el gran dominador en el circuito, sin darle oportunidad a sus rivales en los torneos grandes. En Australia igualó los 22 Grand Slams de Nadal al quedarse con el torneo perdiendo solo un set. Pero la frutilla del postre llegó este domingo en París, donde Nole se convirtió en el mayor ganador de torneos de Grand Slam al obtener el 23° en su cuenta personal tras vencer a Casper Ruud por 7-6(1), 6-3 y 7-5 y quedarse con su tercer Roland Garros. A lo largo de su carrera, Djokovic ganó al menos tres veces cada Grand Slam: 10 Abiertos de Australia, 7 Wimbledon y 3 Roland Garros y US Open, un hito único en la historia del tenis. Y todavía tiene físico para seguir dominando pese a sus 36 años. NAG/FG/GAM NA