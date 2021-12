El técnico de Gimnasia y Esgrima, Néstor Gorosito, afirmó que el equipo platense siempre tiene que "ganar", de cara al objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana.

En tanto que Francisco Gerometta, con una lesión muscular, será baja para viajar a Paraná para enfrentar a Patronato el próximo sábado y el técnico confirmó que entre los juveniles Guillermo Enrique y Bruno Palazzo saldrá el reemplazante, mientras que Brahian Aleman mejoró y será evaluado para el partido.

El entrenador habló de las posibilidades y deseos de Gimnasia de clasificar a la Copa Sudamericana y dijo: “nosotros tenemos que ganar. Vamos a plantear el partido para eso, con un equipo ordenado. Lo nuestro no va a variar, necesitamos el triunfo. Quizás a algunos les sirve un empate y pueden jugar con el resultado”

Gimnasia tiene 50 puntos al igual que Racing, Rosario Central y Unión pero no lo favorece la diferencia de gol (- 1) y más allá de una victoria depende de otros resultados.

MIRÁ TAMBIÉN El cordobés Londero busca el pase a cuartos de final en el Challenger de Florianópolis

“Yo decía que había que sumar y parecía que era un sanatero. Se dio que podríamos haberlo logrado antes de lo previsto. No sería un fracaso, hay que ver si nos da el lomo para clasificar. Lo importante es que nos cambió la cabeza”, agregó el técnico,

También puntualizó que “Gimnasia tiene todo para estar entre los 6 u 8 que pelean arriba. Yo no puedo garantizar que lo logre, pero sí tener un camino que se pueda lograr. Las políticas no tienen que ser de los entrenadores, tiene que ser del club. Deben buscar y seguir ese camino”

Click to enlarge A fallback.

Gorosito se refirió al futuro del plantel y remarcó que “no tenemos conocimiento de una oferta por Ramírez, queremos que se quede con nosotros. Carbonero ya está y con Cecchini (vence su préstamo) hablamos para decirle que queremos que se quede. Ahora no depende de nosotros. La economía no la manejo yo ni me meto pero hay que tener en cuenta que cuando priorizas sólo lo económico lo deportivo es difícil”.

Sobre los posibles refuerzos indicó que “ya hablé con los dirigentes y les di mi parecer en algunos casos por cuestiones lógicas. Les dimos un listado de jugadores que nos gustaría poder contar, con una planificación lógica. El momento más difícil para el entrenador es este, porque habrá jugadores que no serán tenidos en cuenta y hay casos en los que decide el club. Queremos que lleguen jugadores que jerarquicen el plantel, calidad por sobre cantidad, se puede apostar por 1 o 2 pero no más”.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza en Abu Dhabi la actividad para la última prueba de la temporada de la F1

Gorosito volvió a referirse al clásico del último domingo y aseveró que “no soy de declarar contra los jugadores. Tengo una opinión formada sobre las declaraciones de Díaz, Zuqui y Andújar pero no me gusta hacerlo público. Creo que no contribuyo en nada si lo hago”.

El plantel trabajará mañana en horario matutino y luego del almuerzo viajará a Santa Fe, donde hará escala previo a su llegada a Paraná. El posible 11 será con Rodrigo Rey; Enrique o Palazzo, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Nicolás Colazo; Emanuel Cecchini y Manuel Insaurralde; Luis Rodríguez y Johan Carbonero; Eric Ramírez.

(Télam)