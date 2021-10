Lucas Romero, mediocampista de Independiente, aseguró hoy que se sienten "perjudicados" en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y se quejó de los árbitros que dirigieron los partidos del Rojo contra Aldosivi de Mar del Plata y Vélez.

"Uno no se quiere poner en el papel de víctima pero muchas veces nos sentimos perjudicados por los árbitros. Son jugadas claves en las que te hacen perder puntos como con Vélez o contra Aldosivi cuando casi no nos dejaron jugar. Te sacan las ganas de reclamar, parece que es siempre contra nosotros", apuntó.

Además, Romero se refirió a la amenaza de la barra posempate con Sarmiento de Junín: "Lamentablemente, en el fútbol argentino y en la sociedad que estamos, es algo natural que la barra se nos meta en el vestuario. No estuvo bueno aunque manejamos la situación".

"Siempre soy autocrítico de mi rendimiento, siento que cuando llegué me costó la readaptación y con la llegada de Julio (Falcioni) tuve mejores rendimientos. En este torneo arranqué pleno desde lo físico pero la lesión con Racing me lastimó y después me costó un poco", analizó.

El ex Vélez lamentó las salidas de varios compañeros, como Sebastián Palacios, porque era un "jugador importante" y su partida en el medio del torneo los complicó en el "funcionamiento".

"Independiente es un grande, nosotros nos dedicamos y nos esforzamos para eso. El fútbol argentino en general tiene muchas apariciones de jóvenes y en nuestro club tenemos mucho potencial. Son chicos que dan lo mejor para el club. Sabemos lo importante que es meterse en la Libertadores que viene y es nuestro objetivo", destacó.

"Hay presión como en todo equipo grande por lo que representa la camiseta. El hincha está acostumbrado al paladar negro pero el fútbol es más parejo que antes, muchas veces corriendo y metiendo te sacan los tres puntos. Entiendo la exigencia de la gente, pero sabíamos que se venía un año complicado por las elecciones. Entendemos la parte del juego", reconoció Romero en la nota con ESPN.

Independiente, que suma 28 puntos y se coloca octavo, visitará el domingo a Newell's Old Boys desde las 18 en el estadio Marcelo Bielsa. (Télam)