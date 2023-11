El entrenador de Instituto, Diego Dabove reconoció esta noche, luego del importante pero insuficiente empate sin goles con River Plate en el estadio Mas Monumental, que se volvían a Córdoba "con el sabor amargo de que por algunas unidades que se quedaron en el camino no se pudo clasificar a octavos de final".

"La idea era volver a ser competitivos y agregarle algo más para quedarnos entre los 4 clasificados, porque logramos el objetivo de la permanencia pero nos queda ese gusto amargo de que nos perdimos de entrar por algunos puntos perdidos", reflexionó en la conferencia post partido.

"Por supuesto, claro, el punto de hoy sirve, porque por ejemplo Gimnasia y Colón hubiesen dado mucho por él. Y a nosotros nos sirve para lo que viene después", apreció.

Justamente si Colón o Gimnasia y Esgrima La Plata hubiesen sumado un punto más en este certamen, no tendrían que estar penando ahora con un desempate por no descender que se llevará a cabo el próximo viernes 1 de diciembre desde las 17 en el estadio de Newell's Old Boys. (Télam)