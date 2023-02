El mediocampista de Unión de Santa Fe Luciano Aued expresó hoy que su equipo se quedó "con sabor a poco" tras el empate 1-1 ante Barracas Central, de visitante, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Fuimos muy superiores, erramos muchas abajo el arco. Estuvimos mucho mejor que en la fecha pasada, nos quedamos con sabor a poco, pero vamos sumando", dijo Aued a TNT Sports.

"Me siento cada vez mejor, es mi tercer partido en el club y me estoy adaptando; estoy para sumar. No me puedo relajar porque hay muchos chicos que pueden jugar", indicó el volante, ex Racing y Universidad Católica de Chile.

Por último, Aued habló del próximo partido, el clásico ante Colón en el 15 de Abril: "Será una semana especial. Nos dicen que en la cuarta (fecha) hay que ganar. Ojalá podamos darle una alegría a la gente" expresó.

