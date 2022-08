Nahuel Barrios, mediocampista de San Lorenzo y considerado el mejor jugador del partido afirmó que su equipo "se merecía un poquito más", al referirse al empate sin goles del "Ciclón" ante Estudiantes, de La Plata, por la duodécima fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol.

"Tuvimos las chances y por ahí no las supimos aprovechar. Pero hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas en la semana", advirtió el jugador nacido en Dock Sud en declaraciones a TNT Sports.

"Tenemos esa espina (de no ganar de local). Por ahí no se nos está dando, pero vamos a seguir trabajando para que se nos pueda dar", consideró el volante ex Defensa y Justicia y Central Córdoba, de Santiago del Estero.

San Lorenzo, que marcha undécimo en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol con 17 puntos, se medirá en la próxima fecha ante Patronato, en Paraná, el viernes 12 a partir de las 21:30. (Télam)