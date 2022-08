Gustavo Munúa, director técnico de Unión, de Santa Fe, manifestó su "bronca" por el empate sin goles de su equipo ante Aldosivi, por la 16ta. fecha del torneo local.

"Nos da bronca este resultado por las chances que tuvimos, pero no pudimos definir y nos quedamos con muy poco", declaró Munúa en conferencia de prensa.

"No nos sirve este punto, no es lo que buscamos. Se dio un partido feo de ver. No venimos mostrando lo que veníamos haciendo y se ve en los resultados. Después, me gusta que todas las partes me exijan. Eso quiere decir que generamos expectativas porque somos competitivos y estamos haciendo las cosas bien. Pero más exigentes que nosotros no hay nadie", agregó.

"Pero no tengo dudas de que este equipo va a volver a ser el de su mejor momento", concluyó el uruguayo Gustavo Munúa, de 44 años. (Télam)