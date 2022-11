El arquero de la Selección de Países Bajos Andries Noppert tuvo su debut en el equipo nacional este lunes en el triunfo por 2 a 0 ante Senegal por la primera fecha del Grupo A del Mundial Qatar 2022 y fue la figura del encuentro. Noppert ya había dio al banco en septiembre en un partido de la UEFA Nations League ante Bélgica pero sin tener acción dentro del campo hasta hoy, cuando fue la gran figura del partido ante Senegal en la Copa del Mundo. El portero del Heerenveen de la Eredivisie pasó por varias caídas en el fútbol, como descender hasta la Serie C de Italia con el Foggia, a mitad de la temporada 2017-2018 de la Serie B y luego quedarse sin club por dos meses, hasta que lo rescató el Go Ahead Eagles de su país para levantar su nivel futbolístico. Sin embargo, en el medio tuvo una grave lesión en su rodilla que lo marginó de la actividad por un año entero, algo que lo llevó a replantearse si seguir siendo futbolista, apoyado por su familia, quienes le aconsejaron alistarse en la Policía de su ciudad, Heerenveen, para seguir con su vida, pero el mismo club Go Ahead lo llevó a lo más alto, hasta que fue convocado por su actual equipo. FIG/GAM NA