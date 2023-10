Nochero Querido, con la monta del jockey cordobés Juan Cruz Villagra, ganó hoy por 11 cuerpos de ventaja sobre Grosso Amor el Clásico Carlos Gardel, una prueba de 1.800 metros de arena con un premio de 3.200.000 pesos que se disputó en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.

No hay otro lugar para hacerle un homenaje al gran Carlos Gardel, quien junto al recordado Irineo Leguisamo hicieron de Palermo el mejor lugar de Buenos Aires .

La carrera comenzó con Grosso Amor en la punta y muy cerquita ya estaba Nochero Querido. Así fueron dando la vuelta hasta ir entrando a la recta final.

Grosso Amor en la punta y Nochero Querido bien pegadito como para no darle ningún tipo de ventaja. Youch The Stars vino buscando un lugar para atropellar pero no hubo caso. Lo mismo le pasó a Embrujo, un favorito que tuvo una actuación sin ninguna jerarquía.

MIRÁ TAMBIÉN Austria se clasificó a la Eurocopa 2024 al vencer a Azerbaiyán en las Eliminatorias

La jerarquía estuvo del lado de Nochero Querido , quien en plena recta fue una luz y terminó ganando por 11 cuerpos en una demostración categórica del entrenador Humberto Benesperi. " Hoy corrió mejor que nunca", dijo el mencionado cuidador.

Nochero Querido alcanzó hoy su quinto triunfo oficiql sobre un total de 11 carreras. "En la recta fue una máquina de correr", dijo muy seguro el jinete Juan Cruz Villagra.

El segundo lugar fue para Grossso Amor, que venció por una cabeza a Touch The Stars y luego entró Embrujo en pálida corrida.

Ganó por muerte el hijo de Most Improved y se pone a tiro para futuras actuaciones. Hoy hizo lo que su entrenador quería que hiciese. Lo hizo y no hay para nadie más. (Télam)