Cristiano Ronaldo respondió este martes a las críticas por los malos resultados de Manchester United y aclaró que no llegó de "vacaciones" al histórico club del fútbol inglés en lo que marcó su regreso tras 12 años.

"No vine de vacaciones, he vuelto para ganar títulos y si todos pensamos así, creo que será posible. ¿Será difícil? Por supuesto. Tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema, pero eso no importa", explicó.

"Si querés aprender, tenés que hacerlo. Si sólo hablás, puede estar bien para ayudar, pero también debés demostrarlo con actos. Tenés la responsabilidad de jugar para este club, ganar títulos y ser, al menos, muy profesional", continuó en una entrevista con Sky Sports de Inglaterra.

Cristiano Ronaldo regresó luego de un breve paso por Juventus de Italia y ya marcó siete goles en 10 partidos, entre la Premier League y la Liga de Campeones de Europa.

“Mi trabajo es ayudar al equipo con mi experiencia, mis goles y mis asistencias, así que estoy encantado de haber ayudado. No me importa lo que digan los críticos. He jugado 18 años como profesional, así que sé que un día la gente dirá que somos perfectos y al día siguiente dirán que somos una mierda”, afirmó.

Manchester marcha quinto en la Liga de Inglaterra, con 17 puntos, y la fecha pasada le ganó a Tottenham por 3 a 0, con un tanto del ex Real Madrid, pero sigue lejos del líder Chelsea (25).

"En mi segundo día con el grupo, di un discurso en el hotel y dije que estoy orgulloso de estar aquí y veo un gran potencial en este grupo de jugadores. En la Premier, los jugadores son más honestos, en mi opinión. No pegan tantas patadas", reconoció.

Por último, Ronaldo criticó a las nuevas generaciones porque "no aprovechan" las facilidades de los nuevos tiempos, a diferencia de lo "difícil" que la tuvo él.

"Esta nueva generación ve la vida, el fútbol y los problemas de manera diferente. Recuerdo que en mi generación -para los del '85- era más difícil jugar en el primer equipo. Recuerdo lo difícil que era jugar en el Manchester United; así como también en la selección. Sin embargo, en el mundo hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente, es lo que pienso", concluyó Cristiano, candidato al Balón de Oro de esta temporada. (Télam)