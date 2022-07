El entrenador de Vélez Sarsfield, el uruguayo Alexander Medina, reconoció hoy que no vio "la mano en la cancha" de Matías Suárez, por la que se le anuló a River un gol en el empate 0-0 que le permitió a su equipo la clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"No vi la mano en el partido pero sí después cuando la observé por televisión. Hoyos no la vio tampoco en el momento, la jugada fue rápida y él está perfilado al centro. El mismo Matías Suárez no sabe dónde le pegó. Normalmente apenas vemos solemos protestar", se sinceró el DT en una nota con ESPN.

"Si nos pasaba a nosotros, también la iba a protestar y me iba a enojar en el momento", contó.

Vélez mostró mucha intensidad en el partido de ida, en el que se impuso por 1 a 0 con gol de Lucas Janson, de penal, y luego aguantó la diferencia y se llevó un empate en cero luego de la polémica jugada por el tanto anulado a Matías Suárez por una mano a través del VAR.

Sin embargo, Medina destacó la "personalidad" de sus jugadores jóvenes que se encontraron "por primera vez con un partido importante y de tanta presión".

"Estamos conociéndonos con los jugadores y ellos con nosotros. Hicieron un gran partido todos. Me quedé incluso sorprendido por lo bien que se hizo. Varios chicos tenían sus primeros partidos con tanta presión, más allá de los que cerraron en la zona de grupo para conseguir el pasaje", analizó.

Medina, que en el último año también condujo Talleres de Córdoba -rival de los cuartos- e Inter de Brasil, llegó hace un mes a Vélez y por eso comentó que "todavía" no conoce del todo a sus "chicos".

"Sin dudas que fueron momentos especiales los que vivimos contra River. Sabíamos de la magnitud del rival, de su poderío y de la situación especial en la que quedamos después del sorteo", explicó.

"El cruce era desafiante porque enfrente estaría uno de los favoritos de la Libertadores y nosotros llegamos con poco tiempo en el club, apenas un mes de trabajo, pero estamos disfrutando dentro de los posible", recordó.

De cara al futuro, Medina está "ilusionado" por la forma en la que jugaron en ambos duelos y quedó "satisfecho" con lo mostrado.

"Todos los partidos no son iguales y más en dos encuentros mano a mano. Decidí formar de la misma manera pero la realidad es que River en el primer tiempo del partido de vuelta a defender en bloque bajo, ese pasaje nos costó bastante y ellos tuvieron la única clara a los dos minutos del primer tiempo", recordó.

Igualmente, Medina valoró y reiteró: "Resistimos y tuvimos la personalidad suficiente para acomodarnos en una cancha complicada como el Monumental".

Vélez se enfrentará a Talleres de Córdoba en los cuartos, definiendo en condición de visitante, aunque ahora tendrá que visitar el lunes a Colón de Santa Fe por la séptima fecha de la Liga Profesional.

(Télam)