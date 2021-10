El entrenador del Liverpool de Inglaterra, el alemán Jürgen Klopp, dijo hoy que no querer vacunarse contra el coronavirus es comparable a "conducir borracho" y consideró que la obligación de ponerse la vacuna no significa "una restricción de la libertad".

"Las leyes no son para protegerme a mí si me bebo dos cervezas y quiero conducir; las leyes son para proteger a otras personas porque estoy borracho. Y eso lo aceptamos como una ley", dijo el técnico elegido en 2019 y 2020 con el premio "The Best" al mejor del mundo.

Klopp agregó que él no sólo se había vacunado para protegerse contra el Covid-19 sino también a los que lo rodean. "No entiendo por qué esto es una restricción de la libertad. Si lo es, entonces la prohibición de conducir borracho es también una restricción de la libertad", comentó, según consigna un cable de la agencia de noticias DPA.

En el fútbol inglés existe un intenso debate sobre los profesionales no vacunados porque sigue habiendo un porcentaje importante que rechaza ser inmunizado, agrega la información.

En el Liverpool, "el 99% de sus profesionales está vacunado", aseguró Klopp y subrayó que fue "decisión natural del equipo y no hubo que convencer a nadie".

El DT alemán, de 54 años, también dijo que sería bueno tener una mayor transparencia sobre la situación de vacunación de todos en "aras de la seguridad". (Télam)