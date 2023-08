El mediocampista Maximiliano Moralez afirmó hoy que no tuvo "los minutos que esperaba" en Racing Club y que le faltaron "oportunidades" para ganarse un lugar en el equipo que dirige Fernando Gago.

"En Racing no tuve los minutos que esperaba y las oportunidades faltaron. Siempre estuve a disposición y nunca exigí nada. Había esperado mucho por esto, hice una gran movida familiar y lamentablemente terminó así", aseguró Moralez en diálogo con TyC Sports.

Moralez, de 36 años, regresó por tercera vez al club donde se inició como futbolista, pero la experiencia no terminó como hubiese deseado.

"A esta edad es muy difícil no tener minutos, porque necesito partidos para mantener el ritmo. Esperé hasta el final de la temporada para no perjudicar a nadie. Creí que era el momento justo, pero el fútbol no te garantiza nada", señaló "Frasquito".

El ex Atalanta, de Italia, se ilusionó con adquirir mayor rodaje en un equipo que sufrió bajas en el plantel y su campaña en la Liga Profesional de Fútbol resultó discreta.

"El momento del equipo en el campeonato no era el esperado y ahí es donde uno cree que pudo haber jugado", sentenció.

Moralez señaló que tiene "todo muy encaminado" para volver a New York City de Estados Unidos: "Creí que era el momento de rescindir para buscar la continuidad que quiero y tengo que tener".

En otro orden, el volante colombiano Juan Fernando Quintero se sometió a estudios cardíacos complementarios para descartar complicaciones mayores, ante la aparición de una arritmia leve.

Quintero, de 30 años, reportó el mismo diagnóstico en enero de 2020 cuando se realizó estudios para la pretemporada con River Plate.

De esta manera, su incorporación a Racing no peligra y estará a las órdenes de Gago a la brevedad. (Télam)