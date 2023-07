La flamante incorporación de Boca Juniors, el delantero uruguayo Edinson Cavani, manifestó hoy

que no sabe si podrá jugar el próximo miércoles ante Nacional en Montevideo por la ida de octavos de final de la Libertadores, debido a que todavía no habló "con el cuerpo técnico", aunque no descartó esa posibilidad.

Cavani habló durante la conferencia de prensa de presentación que ofreció esta noche en la Bombonera. (Télam)