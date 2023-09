El presidente de Atlético Madrid de España, Enrique Cerezo, dio hoy su punto de vista sobre el caso Rubiales y manifestó sus dudas sobre "quién tiene que pedir perdón", a propósito del beso sin consentimiento del titular de la Real Federación Española de Fútbol a la jugadora Jenni Hermoso.

"No sé quién tiene que pedir perdón, no estoy ni en el cuerpo de Rubiales, ni en el de Jenni Hermoso", dijo Cerezo en declaraciones brindadas al medio español Cope.

"No sé quién tiene que pedir a quién y si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco, creo que tiene que ser así", señaló el dirigente español.

"Pero vamos, a mí ni me preocupa, ni me importa; personalmente no tengo nada que decir", indicó Cerezo durante su visita en Majadahonda, la localidad madrileña donde se rindió honor al Santísimo Cristo de los Remedios.

Rubiales, quien fue suspendido por la FIFA y renunció a su cargo, besó a Hermoso durante la premiación de España campeón del mundo en fútbol femenino. El caso tiene repercusión mundial con muchas voces en contra del accionar del ex titular de la RFEF. (Télam)